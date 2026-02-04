Państwa członkowskie Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie wsparcia finansowego w wysokości 90 miliardów euro. Decyzja ta otwiera drogę do wypłaty pierwszych środków już na początku drugiego kwartału 2026 roku, co ma kluczowe znaczenie dla stabilności finansowej Kijowa.

Państwa UE uzgodniły wsparcie finansowe dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro.

60 mld euro zostanie przeznaczone na wsparcie wojskowe, reszta na cele budżetowe i reformy.

Ukraina będzie mogła kupować uzbrojenie głównie od firm z UE, z możliwością wyjątków w przypadku pilnych potrzeb.

W środę państwa członkowskie Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie dotyczące pakietu wsparcia finansowego dla Ukrainy o wartości 90 miliardów euro. To kluczowy etap w procesie legislacyjnym, który pozwoli na przekazanie środków Kijowowi w momencie, gdy kraj ten będzie najbardziej potrzebował wsparcia finansowego.

60 miliardów euro na wsparcie wojskowe

Zgodnie z ustaleniami, aż 60 miliardów euro z całkowitej kwoty przeznaczone zostanie na wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Pozostałe środki mają zostać wykorzystane na cele budżetowe oraz wdrażanie reform, które mają pomóc w stabilizacji sytuacji gospodarczej i politycznej kraju.

Jednym z kluczowych punktów porozumienia jest zasada, że Ukraina powinna kupować sprzęt wojskowy przede wszystkim od firm z Unii Europejskiej. Jednak w przypadku pilnych potrzeb, gdy odpowiedni sprzęt nie będzie dostępny w UE, na Ukrainie lub w państwach stowarzyszonych EOG/EFTA, przewidziano możliwość wyjątków i zakupów poza wspólnotą.

Kolejne kroki: negocjacje z Parlamentem Europejskim

Porozumienie państw członkowskich to nie koniec drogi legislacyjnej. Teraz rozpoczną się negocjacje z Parlamentem Europejskim, który musi wyrazić zgodę na zmiany w unijnym budżecie. To właśnie z tego budżetu gwarantowana będzie pożyczka dla Ukrainy. Po zakończeniu wszystkich formalności Komisja Europejska będzie mogła wypłacić pierwszą transzę środków, co planowane jest na początek drugiego kwartału 2026 roku.