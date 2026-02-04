W związku z prognozowanymi na czwartek rano opadami śniegu z deszczem i możliwością wystąpienia gołoledzi, władze Szczecina wdrożyły nadzwyczajne środki ostrożności. Prezydent miasta Piotr Krzystek poinformował, że wszystkie służby miejskie pracują w trybie wzmocnionym, a działania prewencyjne rozpoczną się już w nocy.

Władze Szczecina starają się, aby nie dopuścić do ponownego paraliżu komunikacyjnego / Marcin Bielecki / PAP

Wszystkie służby miejskie w Szczecinie pracują w trybie wzmocnionym w związku z prognozowanymi opadami śniegu i możliwą gołoledzią.

Na ulice wyjedzie 11 tramwajów przecierających sieć trakcyjną oraz pługi i piaskarki, a w razie potrzeby uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza.

Władze apelują do mieszkańców o ostrożność i ograniczenie wyjazdów.

Aby zapobiec paraliżowi komunikacyjnemu, w nocy na 11 liniach będą kursować tramwaje. Ich zadaniem będzie przecieranie sieci trakcyjnej i zapobieganie jej zamarzaniu. Do tego celu wykorzystane zostaną starsze pojazdy, tzw. "Tatry", które lepiej radzą sobie w trudnych warunkach niż nowsze modele. Prezes Tramwajów Szczecińskich Krystian Wawrzyniak zapewnił o pełnej mobilizacji służb technicznych, w tym o zdwojeniu brygad torowych, sieciowych i podstacyjnych.

Pługi i piaskarki zostaną skierowane na ulice 2-3 godziny przed spodziewanymi opadami. Pojazdy do odśnieżania dróg rowerowych będą tymczasowo wykorzystywane do utrzymania ciągów pieszych. Łącznie w działania zaangażowanych będzie około 1 tys. osób, w tym pracownicy ZDiTM, firmy zewnętrzne oraz służby miejskie.

Komunikacja zastępcza i informacja dla pasażerów

W przypadku zatrzymania ruchu tramwajów Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przygotował kilkanaście wariantów autobusowej komunikacji zastępczej. Aktualne informacje o kursowaniu tramwajów i autobusów będą publikowane na stronie ZDiTM TUTAJ oraz na elektronicznych tablicach w mieście.

Apel do mieszkańców i działania służb

Policja i straż pożarna również wzmocniły dyżury. Komendant miejski policji insp. Piotr Makuch zaapelował do kierowców, by w czwartek unikali wyjazdów, jeśli nie jest to konieczne.

Miasto posiada zapasy piasku, który - na prośbę rad osiedli - będzie rozwożony do dzielnic na potrzeby właścicieli posesji i wspólnot mieszkaniowych.

Prezydent przeprasza i zapewnia o wyciągnięciu wniosków

Prezydent Krzystek przeprosił za niedogodności związane z paraliżem komunikacyjnym, do którego doszło w poniedziałek 26 stycznia, i zapewnił, że miasto wyciągnęło wnioski z tej sytuacji.

Pytany, dlaczego chodniki w wielu miejscach Szczecina nadal wyglądają jak lodowisko, stwierdził, że skuwanie lodu jest bardzo trudne i czasochłonne. Zaznaczył, że używanie soli jest niekorzystne dla środowiska.



Podkreślił też, że nie planuje zmian kadrowych w miejskich spółkach odpowiedzialnych za transport publiczny.