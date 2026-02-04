Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje wprowadzenie nowych wzorów paszportów - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Zmiany nie będą dotyczyć kwestii czysto kosmetycznych, ale także zabezpieczeń.

Polacy z nowymi paszportami. Ministerstwo chce zmian / Shutterstock

Z informacji, które uzyskał dziennikarz RMF FM, wynika, że zmiany dotkną nie tylko szaty graficznej, ale także zabezpieczeń przed fałszerstwami.

Jednym z powodów podawanych przez pomysłodawców, jest fakt, że zabezpieczenia techniczne i graficzne tego rodzaju dokumentów powinny być zmieniane mniej więcej raz na 10 lat. To dlatego, że fałszerze rozpracowują technologie i są w stanie tworzyć coraz dokładniejsze falsyfikaty.

Paszporty z motywem regionalnym?

Wśród pojawiających się pomysłów, jest m.in. koncepcja, by każde województwo dysponowało własnym, dedykowanym projektem graficznym paszportu.

Grafiki w dokumencie przedstawiałyby np. obiekty, z których słynie dany region.

Kolejna zmiana miałaby dotyczyć zmniejszenia liczby kart w dokumencie. Obecnie strony w paszportach, pozostają w większości przypadków puste. Tak często bywa aż do końca ważności dokumentu.

Ograniczenie objętości paszportu sprawiłoby także, że jego produkcja będzie tańsza.

"Bóg, Honor, Ojczyzna"

Ponad 1500 osób złożyło skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich na umieszczenie w nowym wzorze polskiego paszportu hasła "Bóg, Honor, Ojczyzna". Skarżący argumentowali, że dewiza ta narusza ich wolność sumienia i wyznania, zwłaszcza że znajduje się w obrysie hologramu zdjęcia, co może prowadzić do utożsamienia wizerunku obywatela z konkretnym światopoglądem.

Ówczesny RPO Adam Bodnar zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozważenie zmian w przepisach dotyczących paszportów, podkreślając, że paszport powinien być dokumentem neutralnym światopoglądowo. Rzecznik przypomniał, że Konstytucja RP gwarantuje równość wszystkich obywateli oraz wolność sumienia i wyznania, a umieszczanie haseł o charakterze religijnym w dokumentach tożsamości może naruszać te zasady.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, zespół ministerialny ma zająć się i tą kwestią. Dopiero na końcowym etapie prac zostanie ocenione, czy ten wpis zniknie z paszportów, czy w nich pozostanie.