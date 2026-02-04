Dodał, że w ostatnich latach część "mainstreamowych mediów" insynuuje jego zaangażowanie w sprawę dotyczącą fałszowania podpisów, podczas gdy "przez cały ten czas nie przedstawiono jednak żadnych konkretnych dowodów na potwierdzenie tej fałszywej tezy". Zaznaczył, że przez lata w przestrzeni publicznej pojawiały się informacje o kolejnych opiniach grafologicznych, z których "jasno wynikało, że nie ma związku z procederem fałszowania podpisów".



"Pomimo intensywnego i wieloletniego postępowania nie znaleziono żadnych obiektywnych dowodów, które potwierdzałyby moją winę. Jeszcze w 2025 roku media informowały, że po 11 latach śledztwa prokuratura stwierdziła iż ‘nie ma podstaw do postawienia mi zarzutów’. Nagle coś się zmieniło?" - napisał.

"Od samego początku wiedziałem, że jestem niewinny"

Andruszkiewicz zapewnił, że pozostaje "do pełnej dyspozycji wymiaru sprawiedliwości", stawiał się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie "niezależnie od tego, kto w danym okresie kierował prokuraturą".

"Wielokrotnie pobierano ode mnie próbki pisma i uczestniczyłem we wszystkich czynnościach, o które mnie proszono, w żaden sposób nie opóźniając śledztwa. Robiłem to dlatego, że nie mam nic do ukrycia i od samego początku wiedziałem, że jestem niewinny" - napisał zastępca szefa KPRP. Dodał, że liczy na "rzetelne i uczciwe postępowanie, które pozwoli w sposób spokojny, obiektywny i oparty na faktach wyjaśnić wszystkie okoliczności tej sprawy".

Kaczyński i inni reagują

Do sprawy wezwania Andruszkiewicza przez prokuraturę w charakterze podejrzanego odniósł się w środę też szef PiS Jarosław Kaczyński, który napisał na platformie X, że "ręczne sterowanie działaniami prokuratury wkroczyło w kolejną fazę - na celowniku neoprokuratury Żurka znalazł się p. minister Adam Andruszkiewicz". "Dwanaście lat od zdarzenia, po licznych opiniach grafologicznych potwierdzających jego niewinność i braku nowych dowodów, nagle ma stać się podejrzanym. Wyższa szkoła jazdy. Zegar tyka. W przyszłym roku wybory. Skończy się to bezprawie" - napisał Kaczyński.

"Adamie prawda sama się nie obroni przed patowładzą Tuska i spółki - ludzi, dla których bezprawie i kłamstwo to instrumenty politycznej zemsty, ale w tej walce o prawdę, o jej zwycięstwo nie tylko ja, lecz również wielu polskich patriotów, będziemy razem z Tobą" - napisał z kolei szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki.

"Pan Adam publicznie wyraża niezadowolenie z tego, że prawo działa i nie pławi się już w bezkarności. Kadry PiS" - w ten sposób sprawę skomentował szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Sprawa przeniesiona do Lublina

Postępowanie dotyczące fałszowania podpisów początkowo prowadziła Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, ale decyzją zastępcy prokuratora generalnego z 5 lutego 2019 r. sprawa została przekazana do okręgu Prokuratury Regionalnej w Lublinie, a szef lubelskiej Prokuratury Regionalnej skierował ją do Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

"Przeniesienie to wynikało z nieprawidłowości prowadzonego postępowania przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Białymstoku. Główne zastrzeżenia sprowadzały się do zakresu prowadzonego postępowania, rodzaju i intensywności podejmowanych działań w trakcie trwającego ponad cztery lata postępowania" - komunikowała ówczesna rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka.



Prok. Kępka informowała, że po przejęciu śledztwa lubelska prokuratura rozszerzyła zakres postępowania, powołała biegłych z zakresu badania pisma ręcznego, przesłuchała kilkuset świadków i pobrała próbki pisma. Obecnie postępowanie prowadzi Prokuratura Regionalna w Lublinie.

Adam Andruszkiewicz jest politykiem PiS z Podlasia, byłym wiceszefem resortu cyfryzacji w rządzie Zjednoczonej Prawicy, w przeszłości związanym z Młodzieżą Wszechpolską i Ruchem Narodowym. W sierpniu 2025 r. prezydent Karol Nawrocki powołał go na zastępcę szefa prezydenckiej kancelarii.

