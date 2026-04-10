Po zimowej przerwie na tory wraca jedna z największych atrakcji Poznania – Kolejka Parkowa Maltanka. Już w najbliższą niedzielę, 12 kwietnia, miłośnicy kolei oraz całe rodziny będą mogli ponownie przejechać się zabytkowymi wagonami na trasie wiodącej przez malownicze tereny wokół Jeziora Maltańskiego.

Wielu Poznaniaków i turystów czekało na ten moment. Kolejka Parkowa Maltanka po zimowej przerwie wznawia kursy, rozpoczynając sezon 2026.

Na początek, w dniach 12, 18 i 19 kwietnia, kolejka będzie kursować wyłącznie w weekendy. W te dni pociągi będą odjeżdżać co godzinę - ze stacji Maltanka o pełnych godzinach, a ze stacji Zwierzyniec 30 minut później.

Pierwszy kurs ruszy o godzinie 10:00, a ostatni odjedzie ze stacji Zwierzyniec o 18:30.



Historyczne wagony na trasie

Maltanka to nie tylko atrakcja dla rodzin, ale także gratka dla miłośników kolei. Na trasę o długości niespełna 4 kilometrów wyjedzie m.in. legendarny wagon serii MBxc-41, znany jako "ryjek".

To najstarszy w Polsce, sprawny pojazd z napędem spalinowym, wyprodukowany w 1932 roku. W składzie znajdzie się także "kowbojka", czyli wagon Bxhi 00300014 254-1, który - jak podają organizatorzy - "wyprodukowany prawdopodobnie w 1912 roku, początkowo służył jako bagażowy, ale w toku eksploatacji został przebudowany na klasyczny wóz pasażerski".

Obecnie jest to najstarszy czynny wagon do przewozu osób na Maltance.



Codzienne kursy od końca kwietnia

Dla tych, którzy nie zdążą skorzystać z przejażdżki w pierwszy weekend, dobra wiadomość - od piątku, 24 kwietnia, Maltanka będzie kursować codziennie.

W dni robocze pociągi odjadą ze stacji Maltanka o 9:30, a następnie co godzinę od 10:00 do 18:00. W weekendy i święta kolejka będzie kursować jeszcze częściej - co 30 minut.



Kolejka Parkowa Maltanka to nie tylko podróż w czasie dla miłośników kolei, ale także doskonały sposób na rodzinny wypad.

Trasa prowadzi z okolic Ronda Śródka do Term Maltańskich oraz Nowego Zoo. Przejazd zabytkowymi wagonami pozwala poczuć klimat dawnych lat.

