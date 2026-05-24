Chwila nieuwagi mogła zakończyć się dramatem. W jednym z mieszkań w Pile w sobotę doszło do zadymienia spowodowanego przez uszkodzony tablet położony na łóżku i podłączony do ładowania. Strażacy apelują o ostrożność i przypominają, by nie ładować urządzeń elektronicznych na miękkich powierzchniach, zwłaszcza w nocy.

W piątek do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie o widocznym zadymieniu w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym w Pile. Na miejsce skierowano jednostki straży pożarnej, które po przybyciu zlokalizowały źródło zagrożenia.

Strażacy ustalili, że przyczyną zadymienia była uszkodzona bateria tabletu. Urządzenie znajdowało się na łóżku, co dodatkowo zwiększyło ryzyko rozprzestrzenienia się ognia. Na szczęście pożar nie zdążył się rozwinąć, a żaden z domowników nie odniósł obrażeń.