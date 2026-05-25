W poniedziałek przed centralą Dino Polska w Krotoszynie (woj. wielkopolskie) rozpoczyna się trzydniowa manifestacja pracowników sieci. Protestujący zapowiadają całodobową pikietę oraz utworzenie miasteczka namiotowego. Policja ostrzega przed utrudnieniami na drodze krajowej nr 36.

Trzydniowy protest przed siedzibą Dino

W poniedziałek, 25 maja, o godzinie 12:00, przed centralą Dino Polska w Krotoszynie (woj. wielkopolskie) rusza trzydniowa manifestacja związkowców i pracowników tej popularnej sieci sklepów.

Organizatorzy zapowiadają, że protest potrwa nieprzerwanie aż do środy, a w wydarzeniu weźmie udział około 200 osób z różnych regionów kraju. Akcję koordynuje OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu.

Protestujący chcą zwrócić uwagę na warunki pracy w sklepach Dino. Domagają się poprawy sytuacji kadrowej, zmniejszenia presji w pracy oraz ograniczenia monitoringu pracowników.

"Dość wyciskania ludzi jak cytryny za groszowe wynagrodzenia! Dość pracy ponad siły, wiecznej inwigilacji kamerami i braku wsparcia" - apelują organizatorzy protestu.

Groźba strajku generalnego

Związkowcy podkreślają, że to kolejny etap walki o lepsze warunki zatrudnienia. Po wcześniejszym strajku ostrzegawczym i nieudanych mediacjach z zarządem firmy, coraz głośniej mówi się o możliwości przeprowadzenia strajku generalnego.

Do udziału w manifestacji zaproszono nie tylko obecnych i byłych pracowników Dino, ale także klientów, działaczy społecznych, inne związki zawodowe oraz polityków.

Przed centralą Dino powstanie specjalne miasteczko namiotowe, a protest ma mieć charakter całodobowy.

Utrudnienia na DK36 - policja ostrzega kierowców

W związku z protestem, kierowcy muszą przygotować się na poważne utrudnienia w ruchu.

Największe korki mogą pojawić się na drodze krajowej nr 36, zwłaszcza na wjeździe do Krotoszyna od strony Smoszewa oraz na trasie w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego.

Policja zapowiada obecność funkcjonariuszy kierujących ruchem i apeluje o zachowanie ostrożności oraz wybieranie innych tras przejazdu.