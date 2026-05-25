​Jedna osoba nie żyje, a kilkanaście jest poszkodowanych. Na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce pociąg osobowy zderzył się z samochodem ciężarowym.

/ RMF FM Do zderzenia pociągu z samochodem ciężarowym doszło około godz. 15 na przejeździe w miejscowości Garbatka. W wyniku uderzenia ciężarówka stanęła w ogniu, a pożar objął również pobliską trawę. Pociągiem relacji Rogoźno-Poznań podróżowało kilkanaście osób. Jedna osoba poniosła śmierć - informuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych. Na miejscu działania prowadzi obecnie 11 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Więcej informacji wkrótce.