Podczas prac archeologicznych w centrum Kostrzyna w woj. wielkopolskim odkryto kilkanaście niezwykłych obiektów, w tym średniowieczne studnie i pozostałości chaty. Odkrycia, jakich dokonali badacze, pozwalają zajrzeć w codzienne życie mieszkańców sprzed ponad 700 lat.

Średniowieczne studnie i tajemnicza chata – sensacyjne odkrycia w centrum Kostrzyna

W północno-wschodniej części kostrzyńskiego rynku archeolodzy prowadzą badania, które już przyniosły zaskakujące rezultaty. Jak informuje dr Tomasz Stępnik, kierujący zespołem badawczym, odkryto kilkanaście obiektów, które pozwalają odtworzyć obraz życia w czasach lokacji miasta. Główne obiekty odkryte to dwie studnie miejskie z okresu średniowiecza, czyli czasów lokacji miasta oraz fragment najprawdopodobnie

Studnie, paleniska i ślady rzemiosła

Odkryte studnie pochodzą z czasów, gdy Kostrzyn dopiero zyskiwał prawa miejskie. Jedna z nich zachowała się w niemal idealnym stanie, co pozwala badaczom na szczegółowe analizy. Dzięki nowoczesnym metodom naukowcy będą mogli dokładnie określić wiek drewna wykorzystanego do jej budowy.

Oprócz studni archeolodzy natrafili również na pozostałości palenisk, które - jak wskazują badania - mogły być używane przez lokalnych rzemieślników. Konstrukcja tych obiektów sugeruje, że były zadaszone, co potwierdzają widoczne miejsca na elementy nośne dachu.

Wśród znalezisk znalazły się także fragmenty kości zwierzęcych - mogą one świadczyć zarówno o spożywaniu posiłków, jak i o pracy rzeźników w tym miejscu.

Prace trwają - przed nami kolejne etapy

Według zapowiedzi burmistrza Szymona Matyska i archeologów, obecny etap wykopalisk dobiega końca. Wszystkie znaleziska zostały już zgłoszone Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków, a miejsca badań wkrótce zostaną zabezpieczone i zasypane.

Niebawem wszystko zostanie zabezpieczone i zasypane tak, aby w kolejnych pokoleniach, za 100 lub 200 lat, ktoś znowu mógł te obiekty odkryć - podkreśla burmistrz.

To jednak dopiero początek. Przed naukowcami wielomiesięczne badania, opracowanie i dokumentowanie zgromadzonego materiału. W maju i czerwcu planowane są kolejne wykopaliska, tym razem w miejscu przyszłej fontanny.

Celem zespołu dr Tomasza Stępnika jest nie tylko dokładne zbadanie wszystkich odkryć, ale także zgromadzenie jak największej wiedzy na temat życia mieszkańców Kostrzyna sprzed wieków. Ostatecznym efektem prac będzie szczegółowy raport wraz z wizualizacjami, które zostaną przekazane mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym historią miasta.

Dzięki najnowszym odkryciom mieszkańcy Kostrzyna i pasjonaci historii już niedługo będą mogli zobaczyć, jak ponad 700 lat temu wyglądał jeden z najstarszych grodów Wielkopolski. Prace archeologiczne nie tylko pozwalają na odkrycie przeszłości, ale także chronią ją dla przyszłych pokoleń.