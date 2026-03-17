Detektoryści odkrywają kolejne tajemnice okolic Grunwaldu w woj. warmińsko-mazurskim. Najnowsze badania wskazują na potencjalne miejsce obozowiska wojsk polsko-litewskich sprzed wielkiej bitwy z 1410 roku. Znalezione artefakty pozwalają lepiej zrozumieć przygotowania do jednego z najważniejszych starć w historii Europy.

Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem na polach grunwaldzkich pod Stębarkiem / Tomasz Waszczuk / PAP

Detektorzy w okolicach Leszcza odkryli ślady obozów wojsk polsko-litewskich sprzed bitwy pod Grunwaldem z 1410 r.

Znaleziono m.in. hufnale, czyli gwoździe do podków, co świadczy o przygotowaniach koni bojowych do starcia.

Moneta tatarska z XV wieku sugeruje związki z kampanią 1410 lub wojną głodową 1414 roku.

Odkrycia potwierdzają opisy Jana Długosza o wielkich obozach armii polsko-litewsko-ruskiej.

W okolicach Leszcza, na południe od Dąbrówna, kilkudziesięciu detektorystów szukało śladów po dawnych obozach wojskowych. Chcieli odnaleźć miejsca, gdzie mogły zatrzymać się wojska polsko-litewskie tuż przed legendarną bitwą pod Grunwaldem z 1410 roku. Wyniki dotychczasowych badań są wyjątkowo obiecujące, a poszukiwacze już zapowiadają, że latem powrócą, by kontynuować eksplorację.

Tętnący życiem obóz, gdzie przygotowywano konie do bitwy

Jak relacjonuje Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, kluczowe wskazówki przyniosły badania przeprowadzone w rejonie Leszcza.

Teren może potencjalnie być miejscem, gdzie zatrzymały się wojska polsko-litewskie. 13 lipca, podchodząc pod Dąbrówno, Jan Długosz pisze o tym, że wojska stanęły obozem pół mili od miasta nad brzegiem Jeziora Dąbrowieńskiego, więc tutaj te okolice właśnie by pasowały - podkreśla Malecki w rozmowie z reporterem RMF FM Piotrem Bułakowskim.

Podczas eksploracji natrafiono na liczne ślady działalności obozowej, takie jak hufnale, czyli specjalne gwoździe do mocowania podków. To wskazuje na to, że w tym miejscu były warsztaty, które przygotowywały konie bojowe do bitwy.

Trzeba było podkuć konia do bitwy, żeby był pewny, że nie daj Boże coś mu się na tej bitwie stanie. To trzeba było wszystko sprawdzić - mówi Malecki.

Odkryte przedmioty sugerują obecność dużego, tętniącego życiem obozu, w którym rzemieślnicy i wojownicy szykowali się do decydującego starcia.

Jednym z najciekawszych znalezisk była moneta tatarska z początków XV wieku. Mogła mieć związek, jeżeli nie z kampanią wojenną 1410 roku, to przynajmniej może z późniejszą wojną głodową roku 1414 - zaznacza Malecki.

Odkrycia te potwierdzają relacje kronikarzy, takich jak Jan Długosz, który wspominał o wielkich obozach rozbijanych przez armię polsko-litewsko-ruską i tatarską podczas marszu na Malbork. Wszystko wskazuje na to, że archeolodzy są na tropie prawdziwych śladów tych historycznych wydarzeń.

Bitwa pod Grunwaldem - mit, historia i współczesność

Bitwa pod Grunwaldem, stoczona 15 lipca 1410 roku, to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Połączone siły polsko-litewsko-ruskie, wspierane przez oddziały czeskie i tatarskie, pokonały potężną armię Zakonu Krzyżackiego.

Kluczowym momentem bitwy było wręczenie przez Krzyżaków dwóch nagich mieczy królowi Jagielle - symbolicznego wyzwania do walki.

Zwycięstwo pod Grunwaldem miało dalekosiężne skutki polityczne i militarne. Królestwo Polskie oraz Wielkie Księstwo Litewskie umocniły swoją pozycję, a Zakon Krzyżacki utracił dominację w regionie. Bitwa stała się symbolem narodowej dumy i jednym z fundamentów polskiej tożsamości.