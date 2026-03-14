W ostatniej dekadzie Polska straciła aż 1,5 miliona par lęgowych wróbli. To ponad 20-procentowy spadek populacji tych ptaków, które jeszcze niedawno były stałym elementem naszego codziennego krajobrazu. Skąd bierze się ten niepokojący trend i jakie mogą być jego konsekwencje?

Dramatyczny spadek wróbli w Polsce. Zobacz, dlaczego te ptaki znikają z naszych miast / Shutterstock

Wróble, niegdyś powszechne w polskich miastach i wsiach, dziś coraz trudniej spotkać.

Główne powody? Spadek dostępności pożywienia oraz urbanizacja.

Wróble pomagają kontrolować szkodniki, a ich brak może zwiększyć użycie chemii w rolnictwie.

Wróble: Od wszechobecnych towarzyszy do rzadkiego widoku

Jeszcze kilkanaście lat temu ćwierkanie wróbli rozbrzmiewało w niemal każdym polskim mieście i wsi. Dziś te sympatyczne ptaki coraz trudniej spotkać - ich stada wyraźnie się przerzedziły.

Przyczyn znikania wróbli jest wiele, ale eksperci wskazują na dwie kluczowe.

Pierwsza to drastyczny spadek dostępności pożywienia. W przeszłości wróble korzystały z rozsypywanych przez rolników ziaren. Dziś, wraz z intensyfikacją i modernizacją rolnictwa, to źródło praktycznie zniknęło.

Drugim ważnym czynnikiem jest urbanizacja. Nowoczesne budynki, szklane fasady i szczelne elewacje ograniczają wróblom miejsca na gniazdowanie. Dla wielu ptaków szklane powierzchnie stają się śmiertelną pułapką.

Do listy zagrożeń należy dodać rosnącą liczbę drapieżników. Krogulce, ale też - coraz częściej - domowe koty.

Współczesne środowisko miejskie dokłada swoje - hałas, zanieczyszczenie, sztuczne światło, a także kolizje z samochodami, to kolejne czynniki, które osłabiają populację tych ptaków.

Spadek populacji wróbla - skutki dla ludzi i ekosystemu

Spadek liczby wróbli to nie tylko kłopot dla ornitologów. Te niepozorne ptaki odgrywają kluczową rolę w miejskich i wiejskich ekosystemach. Pomagają w regulacji populacji owadów, w tym wielu szkodników roślin.

Ich znikanie może oznaczać problemy dla rolnictwa - wzrost liczby szkodników i konieczność sięgania po chemiczne środki ochrony roślin. Przykład z historii? W Chinach masowe tępienie wróbli w latach 50. XX wieku zakończyło się plagą szarańczy i szeroko zakrojoną klęską głodu.

Eksperci apelują o pilne działania. Potrzebny jest monitoring populacji, ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin, zachowanie zielonych przestrzeni w miastach i instalowanie budek lęgowych. Każdy z nas może pomóc, dbając o przyjazne środowisko dla ptaków w swoim otoczeniu.

Wróbel czy mazurek? Sprawdź, jak je rozróżnić!

Wróbel i mazurek / Mateusz Krymski / PAP

Wiele osób myli wróbla z mazurkiem - to dwa różne gatunki z rodziny wróblowatych.

Jak je odróżnić?

Wróbel (Passer domesticus): Samce mają szarą głowę, czarną plamę na gardle i białe policzki. Samice i młode są bardziej jednolicie brązowe.

(Passer domesticus): Samce mają szarą głowę, czarną plamę na gardle i białe policzki. Samice i młode są bardziej jednolicie brązowe. Mazurek (Passer montanus): Obie płcie mają brązową głowę, czarną plamę na policzku i białą obwódkę wokół szyi. Mazurek jest nieco mniejszy.

Zachowanie: Wróble częściej spotkamy w miastach, mazurki wybierają tereny bardziej zalesione.

Śpiew: Wróbel śpiewa głośniej i bardziej zróżnicowanie, mazurek - cicho i stonowanie.

Czy wróble znikną na zawsze?

Spadek liczebności wróbli to poważny sygnał ostrzegawczy. Jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań, już wkrótce może się okazać, że te sympatyczne ptaki znikną z naszego otoczenia bezpowrotnie. Warto o nie zadbać - dla nich, dla przyrody i dla nas samych.