Tragedia w wielkopolskim Kaliszu. Nie żyje 55-letnia kobieta. Zatrzymano mieszkającego z nią mężczyznę – informuje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meler powiedział RMF24.pl, że w czwartek wieczorem w jednym z kaliskich mieszkań zginęła 55-letnia kobieta.

Zatrzymano 57-latka, z którym mieszkała. Jego stan zdrowia wymagał hospitalizacji.

Śledczy pracowali na miejscu do późnych godzin nocnych - przekazał nam prokurator, dodając, że dopiero po zakończeniu wszystkich czynności śledczych będzie możliwa decyzja o ewentualnych zarzutach.

Charakter obrażeń wskazuje na udział osób trzecich - przyznał.

Polska Agencja Prasowa pisze, że ze wstępnych ustaleń wynika, że między pokrzywdzoną a zatrzymanym doszło do nieporozumienia, w którego trakcie kobiecie zadano ciosy nożem.