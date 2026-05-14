Tegoroczna Noc Muzeów w Krakowie będzie ostatnią organizowaną w tradycyjnym, wcześniejszym terminie. Od 2027 roku wydarzenie odbędzie się równolegle z innymi polskimi miastami. Sprawdź, jakie atrakcje przygotowano na ten wyjątkowy wieczór i co oznacza zmiana dla miłośników kultury.

Noc Muzeów w Krakowie w 2024 r.

Koniec tradycji - Kraków zmienia termin Nocy Muzeów

Przez lata krakowska Noc Muzeów wyróżniała się na tle innych miast - odbywała się z piątku na sobotę, czyli o noc wcześniej niż w większości polskich metropolii.

W tym roku po raz ostatni mieszkańcy i turyści będą mogli zwiedzać muzea w tym wyjątkowym terminie. Od przyszłorocznej edycji wydarzenie zostanie zsynchronizowane z resztą kraju i będzie się odbywać z soboty na niedzielę.

Decyzję o zmianie podjęli dyrektorzy krakowskich muzeów. Jak tłumaczy Paweł Szczepanik, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. kultury, przesunięcie daty ma przynieść korzyści zarówno mieszkańcom, jak i turystom.

"Nie jest też tajemnicą, że noc z soboty na niedzielę jest nieco wygodniejsza logistycznie. Myślimy przecież również o turystach, którzy licznie odwiedzają nasze miasto. Chcemy, by mogli zobaczyć całe bogactwo krakowskiego muzealnictwa" - podkreśla Szczepanik.



Bogaty program i wyjątkowe atrakcje

Oficjalna inauguracja Nocy Muzeów 2026 odbędzie się 15 maja w Muzeum Inżynierii i Techniki. Na zwiedzających czekają dziesiątki otwartych placówek, które przygotowały specjalne wystawy, warsztaty, koncerty i spotkania z historią.

Wiele atrakcji dostępnych będzie tylko tej nocy - w tym spacery tematyczne, spektakle czy eksperymenty naukowe. To także niepowtarzalna okazja, by zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla publiczności.

Na liście placówek znalazły się m.in. Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Narodowe, Muzeum Krakowa, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Muzeum Archeologiczne oraz Cricoteka.

Zwiedzić będzie można także mniej znane, ale niezwykle ciekawe muzea, jak Muzeum Politechniki Krakowskiej czy Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UKEN.



Niezwykłe wydarzenia - od komiksu po filmowe rekwizyty

W tym roku szczególną uwagę przyciąga Muzeum Komiksu, gdzie wystawa "Coś wisi w powietrzu" łączy tradycyjne plansze z rozszerzoną rzeczywistością, pokazując, jak współczesny komiks przenika się z cyfrowymi formami narracji.



Z kolei Muzeum Etnograficzne, w związku z trwającym Rokiem Andrzeja Wajdy, zaprasza na spotkanie z Krystyną Zachwatowicz - autorką kostiumów do filmu "Wesele" oraz Ewą Ziętek, odtwórczynią roli Panny Młodej. Wśród prezentowanych eksponatów znajdą się elementy stroju krakowskiego, rekwizyty i przedmioty codziennego użytku wykorzystane na planie filmowym.

Niecodziennym doświadczeniem będzie także wizyta w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, w którym oprócz wystaw przygotowano interaktywną grę „Ucieczka z Muzeum” – opartą na decyzjach widzów, którzy współtworzą przebieg fabuły.

Do tego dochodzą tradycyjne gry japońskie, ceremonia parzenia herbaty w pawilonie Senshin-an oraz przestrzenie relaksu i działań manualnych, które pozwalają doświadczyć kultury Japonii w sposób bezpośredni i angażujący.

Muzeum Inżynierii i Techniki przygotowało dla zwiedzających nie tylko ekspozycje w głównej siedzibie przy ul. św. Wawrzyńca, ale także w Ogrodzie Doświadczeń przy Al. Pokoju oraz w Hangarze Czyżyny na os. 2 Pułku Lotniczego.

W programie znalazły się m.in. prezentacja unikatowego samochodu "Meduza", zwiedzanie pracowni konserwatorskiej, rodzinne "warsztaty kosmiczne" oraz eksperymenty naukowe. Hangar Czyżyny udostępni zwiedzającym budynek starej kotłowni.

Wyjątkowe Krakowskie Noce

Noc Muzeów jest częścią cyklu Krakowskie Noce – projektu obejmującego siedem wydarzeń promujących kulturę, historię i dziedzictwo miasta.

W ramach cyklu Krakowskie Noce odbędzie się również Noc Tańca (w tym roku 23 maja), Noc Teatrów (13 czerwca), Noc Jazzu (18 lipca), Cracovia Sacra (14 i 15 sierpnia) oraz Noc Poezji (od 9 do 11 października).

Cykl ten skierowany jest zarówno do mieszkańców Krakowa, jak i turystów, a jego celem jest popularyzacja uczestnictwa w kulturze poprzez różnorodne wydarzenia.