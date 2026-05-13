Czy remont autostrady A2 między Łodzią a Warszawą skończy się komunikacyjnym horrorem w samym środku wakacji? Skąd ministerstwo infrastruktury chce wziąć pieniądze na budowę metra w dziesięciu polskich miastach? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury, wiceprezesa PSL. Zapraszamy!

Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, wiceprezes PSL / Mikołaj Poruszek / RMF24

W 2026 r. rusza rozbudowa ponad 89 km autostrady A2 między Łodzią a Warszawą o dodatkowe pasy ruchu (docelowo 3-4 pasy na jezdnię), a prace mają potrwać do 2027/2028 r. Czy remont autostrady A2 między Łodzią a Warszawą skończy się komunikacyjnym horrorem w samym środku wakacji?

Ministerstwo Infrastruktury prowadzi analizy dotyczące budowy metra w około dziesięciu największych polskich miastach. Nowe inwestycje mają nie tylko usprawnić komunikację, ale również zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, pełniąc funkcję schronów w razie zagrożenia. W jaki sposób resort infrastruktury planuje sfinansować drogą w realizacji inwestycję?

W rozmowie nie zabraknie polityki. Zapytamy m.in., dlaczego PSL popiera kandydaturę dr Mateusza Szpytmy na prezesa IPN?

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video