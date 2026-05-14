Na autostradzie A1 w kierunku Katowic występują utrudnienia. W miejscowości Szczepocice Rządowe w Łódzkiem doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. Obecnie w kierunku Katowic zamknięte są trzy pasy, ruch odbywa się jednym pasem, a utrudnienia mogą potrwać do godz. mniej więcej 9.

Utrudnienia na autostradzie A1 w kierunku Katowic, 14.05.2026 / Komenda Powiatowa Policji w Radomsku / Policja

Wypadek na A1 w Łódzkiem

W czwartek ok. godz. 5 w miejscowości Szczepocice Rządowe w województwie łódzkim - na autostradzie A1 w kierunku Katowic - doszło do zderzenia dwóch ciężarówek.

Policja podała, że kierujący pojazdem ciężarowym marki Mercedes 57-latek uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego - również marki Mercedes. Kierował nim 60-latek.



57-latek trafił do szpitala. Funkcjonariusze poinformowali, że kierowcy byli trzeźwi.

W kierunku Katowic zamknięte są trzy pasy, ruch odbywa się jednym pasem, a utrudnienia mogą potrwać mniej więcej do godziny 9.

"Na miejscu pracują policjanci oraz pozostałe służby. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń" - podała Komenda Powiatowa Policji w Radomsku.