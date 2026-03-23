Do niecodziennej kolizji doszło w niedzielny wieczór w Poznaniu. Zderzyły się trzy autobusy miejskie zjeżdżające do zajezdni. Przyczyną całego zamieszania była leżąca na drodze latarnia.

Poznań: Trzy autobusy miejskie zderzyły się przez przewróconą latarnię (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Jak wyjaśniła w rozmowie z RMF24.pl rzeczniczka poznańskiego MPK Agnieszka Smogulecka, do kolizji doszło w niedzielę ok. godz. 23:30, gdy trzy autobusy komunikacji miejskiej zjeżdżały do zajezdni przy ul. Warszawskiej.

Pierwszy pojazd najechał na przewróconą na jezdnię latarnię uliczną. Kierowca z jakichś powodów jej nie zauważył. Wtedy w jego tył wjechał drugi autobus, a ten z kolei został uderzony przez trzeci.

Wszyscy kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi. Autobusy zostały uszkodzone, więc rutynowo zatrzymano dowody rejestracyjne - powiedziała nam Agnieszka Smogulecka.

Jak z kolei przekazał nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji, latarnia przewróciła się na drogę za sprawą osobowej skody, która, jadąc w przeciwnym do autobusów kierunku, uderzyła w nią. Chwilę później na leżącą przeszkodę najechał pojazd MPK.

Poznańskie przedsiębiorstwo szacuje straty. W kolizji nikt nie ucierpiał. W autobusach nie było pasażerów.

Na ten moment rzecznik MPK Poznań nie ma informacji, czy wobec kierowców zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe.