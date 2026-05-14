Na początku czerwca rusza długo zapowiadany remont węzła tramwajowego przy Teatrze Bagatela w Krakowie. Prace oznaczają poważne zmiany w kursowaniu tramwajów na pierwszej obwodnicy oraz na ul. Karmelickiej w kierunu Bronowic. Sprawdź, jak będzie funkcjonować komunikacja miejska w tym regionie miasta.

Remont zacznie się 6 czerwca i obejmie jeden z najważniejszych punktów komunikacyjnych Krakowa. Jak informują urzędnicy, inwestycja o wartości blisko 20 mln zł potrwa do początku 2027 roku i będzie realizowana etapami.

"Obecnie trwa przygotowanie inwestycji, w tym opracowanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu. Prace zasadnicze rozpoczną się na początku czerwca" – zapowiadają przedstawiciele miasta.

W pierwszej kolejności wyłączone zostanie torowisko od Teatru Bagatela do Bronowic Małych, ale równocześnie tramwaje wrócą na ul. Piłsudskiego i do pętli „Cichy Kącik”. W miejsce zawieszonych linii tramwajowych pojawią się dwie linie autobusowe, które mają zapewnić płynność komunikacji.





Zakres prac i zmiany w organizacji ruchu

W ramach inwestycji przebudowana zostanie nie tylko infrastruktura torowa, ale także podziemna – kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, gazowa oraz instalacje energetyczne i teletechniczne.

Prace będą prowadzone równolegle w kilku lokalizacjach, a później rozpocznie się odbudowa konstrukcji torowiska i jezdni.

Podczas remontu kilkukrotnie zmieniana będzie organizacja ruchu.

Zastępcza komunikacja autobusowa

W sobotę, 6 czerwca, od pierwszego porannego kursu tramwaje wrócą na ul. Piłsudskiego, ale znikną z odcinka pierwszej obwodnicy oraz ul. Karmelickiej do Bronowic Małych.

W związku z tym uruchomione zostaną dwie linie autobusowe:

Linia nr 708 - z Bronowic Małych przez Balicką, Bronowicką i Królewską do Placu Inwalidów, a następnie Alejami Trzech Wieszczów do „Os. Podwawelskiego”.

- z Bronowic Małych przez Balicką, Bronowicką i Królewską do Placu Inwalidów, a następnie Alejami Trzech Wieszczów do „Os. Podwawelskiego”. Linia nr 704 - z Bronowic Małych przez Plac Inwalidów, ul. Karmelicką, Batorego, Łobzowską, Garbarską i Basztową do Teatru Słowackiego, a następnie przez ul. Pawią i Aleje Trzech Wieszczów z powrotem do Bronowic Małych.

Autobusy będą kursować co około 6 minut, a na odcinku od Bronowic Małych do Placu Inwalidów – nawet co 3 minuty. W razie potrzeby uruchomione zostaną także autobusy rezerwowe.



Władze miasta prowadzą rozmowy z przedsiębiorcami z ul. Karmelickiej, Dunajewskiego i Podwale, by wypracować rozwiązania umożliwiające dostęp do sklepów, dostawy towarów oraz odbiór odpadów.

Jesienią tramwaje mają wrócić na pierwszą obwodnicę, a całość prac zakończy się w pierwszym kwartale 2027 roku.

Pod koniec sierpnia planowany jest montaż rozjazdu tymczasowego na ul. Karmelickiej, by od września mogły tam kursować tramwaje dwukierunkowe.



