Warmińsko-mazurscy celnicy zatrzymali obywatela Niemiec, który chciał nielegalnie przewieźć do Rosji sporą kolekcję monet, banknotów i pamiątek. Wartość przedmiotów oszacowano na 65 tysięcy złotych.

KAS udaremniła przemyt kolekcji monet do Rosji / Warmińsko-Mazurska Krajowa Administracja Skarbowa /

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Wszystko wydarzyło się w nocy z 20 na 21 marca 2026 roku. Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali do kontroli samochód na niemieckich numerach rejestracyjnych.

Szybko okazało się, że kierowca nie jedzie tylko na wycieczkę - w bagażniku, pod wykładziną, sprytnie ukrył kolekcję numizmatyczną.

Łącznie celnicy znaleźli aż 517 monet i 159 banknotów / Warmińsko-Mazurska Krajowa Administracja Skarbowa

Wśród zarekwirowanych rzeczy były monety z XVIII, XIX i XX wieku, kolekcjonerskie banknoty, medale oraz pamiątki z grawerami nawiązującymi do olimpiady z 1936 roku. Wszystko schowane było we wnęce koła zapasowego.

Łącznie celnicy znaleźli aż 517 monet i 159 banknotów.

Niemiec próbował przemycić do Rosji m.in. banknot 10 000 marek z 1922 roku / Warmińsko-Mazurska Krajowa Administracja Skarbowa

Wstępnie kolekcję wyceniono na około 65 tysięcy złotych, jednak ostatecznej oceny wieku, wartości historycznej i rynkowej dokona biegły.

Niemiec usłyszał zarzuty, a cała kolekcja została zabezpieczona przez służby.