Warmińsko-mazurscy celnicy zatrzymali obywatela Niemiec, który chciał nielegalnie przewieźć do Rosji sporą kolekcję monet, banknotów i pamiątek. Wartość przedmiotów oszacowano na 65 tysięcy złotych.
Wszystko wydarzyło się w nocy z 20 na 21 marca 2026 roku. Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali do kontroli samochód na niemieckich numerach rejestracyjnych.
Szybko okazało się, że kierowca nie jedzie tylko na wycieczkę - w bagażniku, pod wykładziną, sprytnie ukrył kolekcję numizmatyczną.
Wśród zarekwirowanych rzeczy były monety z XVIII, XIX i XX wieku, kolekcjonerskie banknoty, medale oraz pamiątki z grawerami nawiązującymi do olimpiady z 1936 roku. Wszystko schowane było we wnęce koła zapasowego.
Łącznie celnicy znaleźli aż 517 monet i 159 banknotów.
Wstępnie kolekcję wyceniono na około 65 tysięcy złotych, jednak ostatecznej oceny wieku, wartości historycznej i rynkowej dokona biegły.
Niemiec usłyszał zarzuty, a cała kolekcja została zabezpieczona przez służby.