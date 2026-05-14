Ostrzeżenia I stopnia przed burzami wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla siedmiu województw. Burzom towarzyszyć im będą silne porywy wiatru, a miejscami grad.
Alerty zaczną obowiązywać dzisiaj o godz. 13 i potrwają do godz. 19. Ostrzeżenia przed burzami dotyczą województw:
- pomorskiego i kujawsko-pomorskiego,
- części: zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego.
IMGW podał, że burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru do 65 km/h, lokalnie do 75 km/h, opady wyniosą do 10 mm, a miejscami może padać grad.