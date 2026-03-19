Sześć pierwszych autobusów elektrycznych dotarło w czwartek do wielkopolskiego Kalisza. To część największej w historii miasta inwestycji w transport publiczny – podkreślają miejscowe władze. W sumie Kaliskie Linie Autobusowe (KLA) zakupiły 19 nowoczesnych pojazdów.

Kalisz: Pierwsze autobusy elektryczne już w mieście

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Całość wspomnianego projektu opiewa na ponad 72 miliony złotych, z czego niemal 50 milionów stanowi bezzwrotna dotacja z Krajowego Planu Odbudowy, a blisko 8 milionów to preferencyjna pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach inwestycji, oprócz zakupu autobusów, powstała także nowa infrastruktura ładowania - zamontowano ładowarki, wiaty oraz 607 paneli fotowoltaicznych. Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski podkreśla, że to przedsięwzięcie na zawsze zmieni komunikację miejską w mieście, poprawiając komfort podróżowania i przyczyniając się do ochrony środowiska poprzez ograniczenie emisji CO₂ i hałasu.

Nowe autobusy to Solarisy Urbino 12 electric, wyposażone w baterie nowej generacji o pojemności 600 kWh. Pojazdy mają 12 metrów długości, są niskopodłogowe, klimatyzowane i przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (8 dedykowanych miejsc) oraz rodzin z dziećmi.

Kolejne 13 autobusów ma trafić do Kalisza w maju. Obecnie tabor KLA liczy 55 pojazdów, w tym 30 hybrydowych. Komunikacja miejska w Kaliszu jest częściowo bezpłatna. Nie płacić muszą m.in. posiadacze Kaliskiej Karty Mieszkańca.