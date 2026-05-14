​Potężna burza, która przeszła nad stanem Uttar Pradesh w północnych Indiach, zebrała tragiczne żniwo - zginęło co najmniej 89 osób, a kilkadziesiąt kolejnych zostało rannych. W mediach społecznościowych pojawiły się dramatyczne nagrania.

Władze uruchomiły pomoc dla poszkodowanych.

Potężnej burzy, która przeszła przede wszystkim nad dystryktami Bhadohi, Fatehpur, Budaun i Sonbhadra w Uttar Pradesh, najludniejszym stanie Indii, towarzyszyły m.in. bardzo silny wiatr, ulewne opady deszczu i grad.

Nawałnica sprawiła, że na pojazdy, stragany i ludzi spadały nie tylko wyrywane z korzeniami drzewa i przewracane billboardy, ale i walące się ściany domów. W mediach społecznościowych pojawiły się dramatycznie nagrania, które ukazują niszczącą siłę żywiołu.