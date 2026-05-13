"Nie ma możliwości przyspieszenia terminu posiedzenia w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry" - w ten sposób warszawski Sąd Okręgowy odpowiada na pismo Prokuratury Krajowej - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Śledczy zwrócili się do sądu, by przyspieszył rozpatrywanie zażalenia obrońców polityka PiS na areszt zaplanowane dopiero na 8 września.

Uzasadnienie odmowy można streścić następująco: "nie ma podstaw do modyfikacji wyznaczonego terminu posiedzenia". Sąd odniósł się do tego, że wyznaczony w przepisach siedmiodniowy termin na rozpoznanie zażalenia jest jedynie instrukcyjny, a w tej sprawie nie może być dochowany. Przede wszystkim z powodu obszernego materiału dowodowego, z którym sąd musi się zapoznać. Mowa o trzyosobowym wyznaczonym składzie, a ci sędziowie mają już także wyznaczone terminy innych rozpraw.

Dlaczego prokuratura chce przyspieszenia działań sądu?

Ewentualne odrzucenie zażalenia obrońców Ziobry uprawomocniłoby decyzję o aresztowaniu ściganego byłego ministra sprawiedliwości. A właśnie prawomocna decyzja w tej sprawie jest konieczna, by można wysłać do USA wniosek o ekstradycję polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro w USA

Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Prokuratura Krajowa sformułowała wobec Ziobry zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ziobrze prokuratura zarzuca m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.