Zerwanie sieci trakcyjnej jest przyczyną ogromnych utrudnień kolejowych na trasie z Poznania do Niemiec. Ponad 200 minut opóźnień mają pociągi z Berlina do Gdynii i z Zielonej Góry do Lublina.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Chcesz być na bieżąco? Najważniejsze informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Pierwszą informację o problemach pasażerów na stacji Poznań Główny otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Okazało się, że przyczyną kłopotów jest awaria.

Mówimy o odcinku Palędzie - Buk. Między tymi dwiema stacjami jeden tor jest zamknięty ze względu na prace budowlane, natomiast dzisiaj o 17:30 stwierdzono zerwanie sieci trakcyjnej - stwierdził Tomasz Łotowski z biura prasowego PKP PLK.

Ruch pociągów na trasie został wstrzymany. Przewoźnikom zalecono uruchomienie autobusowej komunikacji zastępczej.

Informację o utrudnieniach można znaleźć na portalu pasażera.

