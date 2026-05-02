Ruch lotniczy w przestrzeni powietrznej Zjednoczonych Emiratów Arabskich odbywa się według normalnych procedur – podał w sobotę w serwisie X emiracki urząd lotnictwa cywilnego. Zniesione właśnie środki ostrożności obowiązywały od 28 lutego, od początku wojny USA i Izraela z Iranem.

ZEA znosi ograniczenia lotnicze wprowadzone po atakach USA i Izraela na Iran

Według danych serwisu FlightRadar24 największy emiracki przewoźnik - Emirates - przywrócił już około 75 procent połączeń sprzed konfliktu. Z kolei Flydubai obsługuje obecnie nieco mniej niż połowę wcześniejszych lotów.

Pod koniec lutego, w związku z obawami o możliwe odwetowe ataki Iranu na państwa regionu, w tym na infrastrukturę wojskową USA, zamknięto przestrzeń powietrzną nad Zatoką Perską. Obawy te potwierdziły ataki dronowe, w wyniku których ucierpiał m.in. terminal lotniska w Dubaju - rannych zostało co najmniej czterech pracowników.

Już kilka dni po wybuchu konfliktu władze ZEA zdecydowały się jednak na wznowienie lotów w ramach tzw. bezpiecznych korytarzy powietrznych.

Mimo kolejnych incydentów, w tym ataków na zbiorniki paliwa na lotnisku w Dubaju, operacje lotnicze były wstrzymywane jedynie na kilka godzin.

Konflikt na Bliskim Wschodzie przełożył się na wzrost cen paliwa lotniczego.

Niemiecka Lufthansa zdecydowała się na odwołanie 20 000 lotów do października . Wśród odwołanych połączeń są te do polskich miast.

W połowie kwietnia holenderskie linie KLM poinformowały o redukcji 160 lotów w Europie w nadchodzącym miesiącu.