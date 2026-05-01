Poważna awaria na terenie huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie). Chodzi o instalację wielkiego pieca, który zaledwie kilka dni temu został ponownie uruchomiony. Nikomu nic się nie stało - informuje Marcin Buczek, reporter RMF FM. Informację o incydencie otrzymaliśmy na Gorącą Linie RMF FM.

W hucie Katowice słychać było eksplozję, jeszcze widzę dym - mówił Słuchacz, który zadzwonił na Gorącą Linię RMF FM.

Jak się okazuje, w piątek około godz. 19 doszło wyrzutu żużla z instalacji wielkiego pieca w Dąbrowie Górniczej. Rozgrzany do bardzo wysokiej temperatury żużel spadł na kilka stojących w pobliżu samochodów. 

Do gaszenia wezwano strażaków - na miejsce skierowano dziewiętnaście zastępów.

Sytuacja jest już opanowana. Nie było potrzeby wstrzymywania pracy instalacji.

Wielki piec w hucie huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej  został uruchomiony zaledwie kilka dni temu. Instalacja ruszyła po kilkumiesięcznym postoju spowodowanym trudną sytuacją rynkową.

