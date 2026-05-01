Wypadek podczas komercyjnych skoków spadochronowych w Lesznie w Wielkopolsce. Podczas lądowania 39-letni skoczek uderzył w ziemię i zmarł - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
Samolot Cessna wykonywał komercyjny lot z sześcioma skoczkami spadochronowymi. Skoki wykonywano z pułapu czterech tysięcy metrów.
Jeden z mężczyzn - 39-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego - miał otwarty spadochron, jednak podczas lądowania uderzył w ziemię ze zbyt dużą siłą.
Mimo podjętej akcji reanimacyjnej z udziałem ratowników, także Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, skoczek zmarł.
Na miejscu pracuje prokurator.
O zdarzeniu poinformowano Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. To te instytucje będą wyjaśniać przyczyny tragedii.