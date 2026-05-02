W Małopolsce, wśród malowniczych krajobrazów Beskidu Wyspowego, znajduje się miejsce, które budzi respekt zarówno wśród kierowców, jak i rowerzystów. To właśnie w Laskowej leży najbardziej stroma droga w Polsce, nazywana przez wielu "rzeźnią". Jej nachylenie sięga bowiem miejscami aż 26 procent, co czyni ją prawdziwym wyzwaniem nawet dla doświadczonych miłośników motoryzacji i sportów rowerowych.

Najbardziej stroma ulica w Polsce znajduje się w Laskowej

Rekordowe nachylenie i kręta trasa

Droga w Laskowej (powiat limanowski, woj. małopolskie) bije krajowe rekordy pod względem stromizny. W najbardziej krytycznym punkcie jej nachylenie wynosi około 26 procent. Dla porównania, standardowe strome podjazdy na polskich drogach rzadko przekraczają 10-12 procent.

Odcinek ten jest nie tylko stromy, ale także kręty i wąski, a jego długość to około 900 metrów, czyli prawie kilometr. To najbardziej stroma droga w Polsce.



"Rzeźnia" - wyzwanie dla każdego

Nie bez powodu ten fragment asfaltu zyskał przydomek "rzeźnia". Jak mówią miejscowi, "teoria o 'ruszaniu z ręcznego' przestaje być tylko wspomnieniem z kursu na prawo jazdy, a staje się kluczową umiejętnością przetrwania".

Dla mieszkańców to codzienna droga do domów, ale dla przyjezdnych to wielkie wyzwanie często kończące się lekcją pokory. Wielu kierowców przecenia bowiem możliwości swojego auta lub własne umiejętności.



Laskowa stała się także obowiązkowym punktem na mapie polskich kolarzy szosowych. W środowisku sportowym podjazd ten ma status legendy. Pokonanie "ściany" bez podparcia się nogą to dla wielu amatorów sportu dowód wysokiej formy.

Trudność polega nie tylko na nachyleniu, ale również na technice jazdy - zbyt mocne szarpnięcie kierownicą może sprawić, że przednie koło roweru oderwie się od ziemi.



Zima to prawdziwy test umiejętności

Latem droga przyciąga turystów i sportowców, jednak zimą sytuacja staje się znacznie poważniejsza. Przy oblodzeniu lub świeżym śniegu nawet najlepsze opony zimowe i napęd na cztery koła mogą nie wystarczyć.

W takich warunkach łańcuchy na koła są niezbędnym wyposażeniem.



Mimo trudności, jakie niesie ze sobą pokonanie tej drogi, nikt nie narzeka na widoki. Panorama Beskidu Wyspowego z tego miejsca uznawana jest za jedną z najpiękniejszych w regionie.

Warto więc przygotować się na wyzwanie - zarówno pod względem technicznym, jak i kondycyjnym. Laskowa oferuje niezapomniane przeżycia.

"Doświadczenie, którego nie zapomnicie do końca życia. Albo przynajmniej do następnej wymiany klocków hamulcowych" - żartują bywalcy tego miejsca.