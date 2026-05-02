W wieku 59 lat zmarł Alex Zanardi - były kierowca Formuły 1, mistrz serii CART oraz czterokrotny złoty medalista paralimpijski. Informację o śmierci sportowca przekazała w sobotę jego rodzina.

Alex Zanardi zmarł w wieku 59 lat. Sportowy świat żegna legendę / Gary Hawkins/Rex Features / East News

O śmierci sportowca pisze m.in. "The Guardian".

Zanardi urodził się w Bolonii i zadebiutował w Formule 1 w 1991 roku. Największe sukcesy odnosił jednak w amerykańskiej serii CART, gdzie w latach 1997 i 1998 zdobył dwa tytuły mistrzowskie. Jego kariera uległa dramatycznemu zwrotowi we wrześniu 2001 roku - podczas wyścigu w Niemczech Zanardi miał poważny wypadek, w wyniku którego stracił obie nogi.

Mimo tragicznych okoliczności nie zrezygnował ze sportu. Przerzucił się na parakolarstwo i stał się jednym z najbardziej utytułowanych paraolimpijczyków we Włoszech. Na igrzyskach w Londynie (2012) i Rio de Janeiro (2016) zdobył łącznie cztery złote i dwa srebrne medale. Zanardi był także wielokrotnym mistrzem świata w parakolarstwie i aktywnym ambasadorem sportu osób z niepełnosprawnościami.

Zanardi w 2016 r. / ANDREAS SOLARO / AFP / East News

W 2020 roku jego życie ponownie znalazło się w niebezpieczeństwie - podczas charytatywnego wyścigu parakolarskiego w Toskanii został potrącony przez ciężarówkę i doznał poważnych obrażeń głowy. Przez kolejne lata przechodził intensywną rehabilitację.

Rodzina sportowca poinformowała, że Zanardi zmarł nagle, w piątek wieczorem, w otoczeniu najbliższych. "Alex odszedł spokojnie, otoczony miłością rodziny i przyjaciół. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym trudnym czasie" - napisano w oświadczeniu.

Hołd Zanardiemu oddali przedstawiciele świata sportu i polityki. Prezes F1 Stefano Domenicali podkreślił, że sportowiec był inspiracją dla wszystkich, a jego determinacja i siła ducha pozostaną wzorem. Premier Włoch Giorgia Meloni nazwała go "wielkim mistrzem i niezwykłym człowiekiem, który każdą życiową próbę zamieniał w lekcję odwagi i godności". Włoski Komitet Olimpijski zaapelował o minutę ciszy na wszystkich weekendowych wydarzeniach sportowych w kraju.

Alex Zanardi pozostawił żonę Danielę i syna Niccolo.