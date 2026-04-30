Trzy ciężarówki doszczętnie spłonęły na terenie zajezdni PKS w Sieradzu w Łódzkiem. Dwa kolejne pojazdy częściowo zajął ogień. Sytuacja była tym bardziej niebezpieczna, że do pożaru doszło blisko stacji paliw i jednostki wojskowej. Na razie nie wiadomo, czy ktoś jest poszkodowany.
Informację o pożarze dostaliśmy od naszego Słuchacza i Czytelnika na Gorącą Linię RMF FM. Służby potwierdziły ją naszej reporterce Magdalenie Grajnert.
Na terenie zajezdni PKS w Sieradzu w województwie łódzkim doszczętnie spłonęły trzy samochody ciężarowe z naczepami i ładunkiem. Istniało ryzyko zapalenia się niedaleko położonej stacji paliw. Na szczęście wiatr skierował ogień w inną stronę.
Jeszcze nie wiadomo, czy ktoś ucierpiał. Samochody i naczepy po ugaszeniu ognia będą przeszukane przez służby.
Na miejscu jest też policja, ktora będzie ustałała, co było przyczyną pożaru. Na miejscu działa 9 zastępów straż pożarnej.
