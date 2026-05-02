Górnik Zabrze pokonał w sobotę w finale Pucharu Polski Raków Częstochowa. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla Zabrzan. Oprócz ładnych bramek kibice zobaczyli także czerwoną kartkę w samej końcówce. Otrzymał ją zawodnik Rakowa Jonatan Braut Brunes.