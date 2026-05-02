Górnik Zabrze pokonał w sobotę w finale Pucharu Polski Raków Częstochowa. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla Zabrzan. Oprócz ładnych bramek kibice zobaczyli także czerwoną kartkę w samej końcówce. Otrzymał ją zawodnik Rakowa Jonatan Braut Brunes.
Piłkarze Górnika Zabrze okazali się lepsi od rywali z Częstochowy, pokonując ich 2:0 w emocjonującym meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Bramki strzelali Roberto Massimo (32. minuta) i Maksym Chłań (65. minuta).