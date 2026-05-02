W Halinowie na Mazowszu doszło do pożaru marketu spożywczego. Pracownicy ewakuowali klientów z budynku. Na miejscu pracuje około 80 strażaków. Sytuacja nie jest na razie opanowana.

W Halinowie zapalił się market

Dym w sklepie zauważyli klienci. Ok. 15:15 jeden z nich zadzwonił na straż pożarną. W tym czasie pracownicy sklepu zaczęli ewakuować wszystkich, którzy znajdowali się w markecie.

Gdy na miejsce dotarli pierwsi strażacy, w środku nie było już nikogo, a ogień objął cały dach budynku. Jak powiedzieli dziennikarzowi RMF FM Michałowi Radkowskiemu biorący udział w akcji gaśniczej, dach sklepu częściowo się zapadł.

Przed godziną 17:00 z pożarem walczyło ok. 80 strażaków. Na miejsce dysponowane są jednak kolejne zastępy. Do gaszenia zaangażowali się także strażacy ochotnicy z całej okolicy.

Nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków

Ogień wciąż może się rozprzestrzeniać, ale strażacy uspokajają, że mieszkańcy okolicznych domów mogą czuć się bezpieczni. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych.