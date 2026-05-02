Ministerstwo środowiska monitoruje sytuację i pozostaje w stałym kontakcie ze strażą pożarną oraz kierownictwem parku narodowego. W razie potrzeby gotowe jest zwołać sztab kryzysowy.

Cztery lata temu park dotknął potężny pożar

To nie pierwszy raz, gdy park narodowy Czeska Szwajcaria mierzy się z tak poważnym zagrożeniem. Latem 2022 roku doszło tam do największego pożaru w historii Czech - ogień objął wówczas ponad 1000 hektarów, a walczyło z nim 6000 strażaków przez 21 dni. W akcji uczestniczyli także polscy piloci śmigłowców, a część mieszkańców musiała zostać ewakuowana.

W związku ze zwiększonym ryzykiem pożarów meteorolodzy apelują do mieszkańców Czech o zachowanie szczególnej ostrożności - nie należy rozpalać ognisk w lasach, wyrzucać niedopałków papierosów ani używać przenośnych kuchenek. Zaleca się także przestrzeganie wszelkich rozporządzeń i zakazów wydawanych przez lokalne władze w związku z suszą i zagrożeniem pożarowym.