W parku narodowym Czeska Szwajcaria na zachodzie Czech od sobotniego popołudnia trwa poważny pożar lasu. Ogień objął już 900 hektarów, a z żywiołem walczy 31 jednostek straży pożarnej. Do akcji gaśniczej zaangażowano dwa śmigłowce, a trzeci jest w drodze na miejsce. W regionie wprowadzono stan nadzwyczajny.
Pożar wybuchł w miejscowości Rynartice, będącej częścią gminy Jetrzichovice. W rejonie objętym akcją obowiązuje zakaz lotów, w tym używania dronów i innych bezzałogowych statków powietrznych.
Według informacji przekazanych przez strażaków, płoną zarówno drzewa z koronami, jak i ściółka leśna. Ogień rozprzestrzenia się pod powierzchnią lasu, co powoduje powstawanie kilku ognisk pożaru na dotkniętym obszarze. Akcja gaśnicza prowadzona jest w trudnodostępnym terenie.