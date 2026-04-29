W środę, 29 kwietnia, po południu doszło do dużego pożaru hali magazynowej przy ulicy Wczasowej w Luboniu, miejscowości położonej tuż pod Poznaniem. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły i środki straży pożarnej. W akcji bierze udział aż 25 zastępów strażaków, którzy walczą z rozprzestrzeniającym się ogniem.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Pożar wywołał ogromne zadymienie. Kłęby gęstego, czarnego dymu unoszą się nad Luboniem i są widoczne z wielu kilometrów. Służby ratunkowe ostrzegają, że dym może być niebezpieczny dla zdrowia, szczególnie dla osób z chorobami układu oddechowego, dzieci oraz seniorów.