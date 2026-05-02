Andrzej Poczobut odbierze w niedzielę 3 maja z rąk prezydenta Nawrockiego Order Orła Białego - poinformował w sobotni wieczór Paweł Szefernaker. Szef Gabinetu Prezydenta dodał, że głowa państwa odznaczyła Poczobuta "niezłomnego Polaka, więźnia reżimu Łukaszenki" już 11 listopada ub.r.
"Jutro, podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja na Zamku Królewskim w Warszawie, Andrzej Poczobut odbierze z rąk Prezydenta RP Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Prezydent odznaczył tego niezłomnego Polaka, więźnia reżimu Łukaszenki, 11 listopada 2025 roku" - napisał w sobotę wieczorem w serwisie X Paweł Szefernaker.