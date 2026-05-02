Andrzej Poczobut to człowiek, który dowiódł tego, jak mocne jest przywiązanie do polskich wartości. Zapraszam go po odbiór Orderu Orła Białego - mówił na początku tego tygodnia prezydent Nawrocki, komentując informację o uwolnieniu Poczobuta.

Zapraszam pana Andrzeja do odbioru Orderu Orła Białego po całym procesie adaptacji - dodawał prezydent, który odbywał wówczas wizytę w Chorwacji.

5 lat za kratami w białoruskim więzieniu

Andrzej Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki trafiał do aresztu i stawał przed sądem. 25 marca 2021 r. został zatrzymany.

Władze białoruskie przypisały jego działaniom - polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach - znamiona "rehabilitacji nazizmu".

Aktywistę długo przetrzymywano w areszcie, a 8 lutego 2023 r. skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Apelacja została odrzucona przez białoruski Sąd Najwyższy i Poczobut przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku.

Pod koniec kwietnia odzyskał wolność, w ramach polsko-białoruskiej wymiany więźniów .

Order Orła Białego

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe w Polsce, ustanowione w 1705 roku przez króla Augusta II Mocnego. Nadawany jest za wybitne zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej, zarówno obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom. Order symbolizuje najwyższe uznanie państwa dla działalności na rzecz dobra wspólnego, umacniania niepodległości, rozwoju kultury, nauki czy stosunków międzynarodowych. Jego znakiem jest biały orzeł w koronie na czerwonym tle, zawieszony na błękitnej wstędze, co nawiązuje do tradycji i symboliki narodowej Polski.