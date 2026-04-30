Norweski ​Komitet Noblowski ogłosił w czwartek, że do tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla zgłoszono 287 kandydatów, w tym 208 osób i 79 organizacji. Na tej liście znalazł się prezydent USA Donald Trump. "W świecie coraz bardziej naznaczonym przez konflikty praca oraz działalność tych ludzi i podmiotów otwiera drogę do lepszej przyszłości" - ocenił komitet.

Donald Trump znalazł się wśród kandydatów do Pokojowej Nagrody Nobla (zdj. ilustracyjne)

Nazwiska i nazwy organizacji nominowanych pozostają tajne przez 50 lat, jednak według AFP, wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Wołodymyr Zełenski i Donald Trumpa, który publicznie domagał się tej nagrody.

Laureat wybierany jest przez pięcioosobowy Komitet powoływany przez norweski parlament, a ogłoszenie werdyktu nastąpi na początku października.

Komitet przyznał w swym komunikacie, że 287 kandydatów, to wprawdzie mniej niż rekordowa liczba 376 z 2016 roku, ale "wciąż wielu".

Norweski Komitet Noblowski podaje jedynie liczbę nominowanych, natomiast nazwiska i nazwy organizacji są ujawnianie dopiero po 50 latach. Przed upływem tego czasu Komitet nie potwierdza, że jakaś osoba bądź organizacja została bądź nie została zgłoszona do nagrody.

AFP podaje jednak, że wśród nominowanych w tym roku są prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, Międzynarodowy Trybunał Karny i Greta Thunberg.

Wiele osób zgłosiło ponownie kandydaturę prezydenta USA Donalda Trumpa. W ubiegłym roku oświadczył on, że jeśli nie dostanie Pokojowej Nagrody Nobla, to będzie to "duża obraza" dla Stanów Zjednoczonych. AFP przypomina, że Trump nagrody nie otrzymał, mimo iż prowadził intensywną kampanię autopromocji, twierdząc przy tym, że zakończył osiem wojen.

Zgodnie ze statutem Fundacji Noblowskiej, do zgłaszania kandydatów uprawnieni są m.in. członkowie zgromadzeń narodowych i rządów suwerennych państw, szefowie państw, członkowie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze i Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze, a także członkowie Instytutu Prawa Międzynarodowego, Rady Międzynarodowej Ligi Kobiet na rzecz Pokoju i Wolności, profesorowie uniwersyteccy, rektorzy uniwersytetów i dyrektorzy uniwersytetów, dyrektorzy instytutów badań nad pokojem i instytutów polityki zagranicznej oraz osoby, które otrzymały Pokojową Nagrodę Nobla.

Nominacje muszą być przesłane do 31 stycznia danego roku, ale członkowie Norweskiego Komitetu Noblowskiego mogą na pierwszym posiedzeniu zgłosić dodatkowe osoby. Pierwszym zadaniem Komitetu jest przedyskutowanie wszystkich zgłoszonych kandydatów i stworzenie krótkiej listy tych, którzy zasługują na dokładniejsze rozważenie. Kandydatury z krótkiej listy są następnie analizowane przez doradców Komitetu oraz norweskich i zagranicznych ekspertów.

