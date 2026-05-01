25-letnia kobieta trafiła do aresztu w Poznaniu. W czwartkowy wieczór miała grozić grupie młodzieży i gonić ich z nożem.

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 19:30 w Poznaniu. Do policjantów wpłynęło zgłoszenie dotyczące agresywnej kobiety, która miała grozić grupie młodzieży i gonić ich z nożem - poinformowała mł. asp. Anna Klój z poznańskiej policji.

Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, kobieta zamknęła się w mieszkaniu i nie chciała otworzyć drzwi.

Policjanci weszli do środka siłowo i zatrzymali 25-letnią mieszkankę Poznania. W chwili zatrzymania była nietrzeźwa. Kobieta trafiła do policyjnego aresztu.

Rodzice nastolatków złożyli na komisariacie zawiadomienie. W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny.