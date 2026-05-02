Ważne zmiany dotyczące bezpieczeństwa osób poruszających się na hulajnogach i rowerach wejdą w życie już 3 czerwca 2026 roku. Najważniejsza nowość to obowiązek noszenia kasku ochronnego przez osoby poniżej 16. roku życia.

Dzieci będą musiały jeździć na hulajnogach i rowerach w kaskach

Bądź na bieżąco! Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Kask obowiązkowy dla młodszych użytkowników

Zgodnie z nowelizacją ustawy prawo o ruchu drogowym, każdy kierujący rowerem, rowerem z napędem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, który nie ukończył 16 lat, będzie musiał podczas jazdy używać kasku ochronnego spełniającego odpowiednie warunki techniczne. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Choć przepisy nie nakładają takiego obowiązku na wszystkich rowerzystów, konsekwentnie zachęcamy do korzystania z kasków, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników dróg - zaznacza Roman Kuster, zastępca Komendanta Głównego Policji.

Nowe regulacje dotyczą także przewożenia dzieci na rowerach. Dziecko w wieku do 7 lat będzie mogło być przewożone na rowerze lub rowerze z napędem tylko wtedy, gdy ma założony kask ochronny oraz znajduje się na dodatkowym siodełku lub w foteliku rowerowym spełniającym odpowiednie normy techniczne.

Niewłaściwy kask może stwarzać zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia

Wyjątki od obowiązku kasku

Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki. Obowiązek noszenia kasku nie dotyczy dzieci przewożonych w foteliku bezpieczeństwa lub rowerze wyposażonym fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku. Zwolnienie obejmuje także sytuacje, gdy dziecko korzysta z pasów bezpieczeństwa w sposób określony w przepisach.

Obowiązek jazdy rowerem w kasku wchodzi w życie

Alarmujące statystyki o wypadkach

Nowelizacja przepisów to odpowiedź na rosnącą liczbę wypadków z udziałem dzieci korzystających z hulajnóg i rowerów. Według danych policji, w ostatnich latach wzrosła liczba zdarzeń z udziałem najmłodszych użytkowników tych pojazdów.

Roman Kuster, zastępca Komendanta Głównego Policji przekazał w kwietniu, że liczba wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących hulajnogami elektrycznymi wzrosła o 163 proc. - z 264 w 2023 roku do 696 w 2025 roku. Równie niepokojący jest wzrost liczby ofiar śmiertelnych: w 2023 roku odnotowano 3 takie przypadki, natomiast w 2025 roku już 8. Liczba rannych w wypadkach spowodowanych przez kierujących hulajnogami elektrycznymi zwiększyła się aż o 181 proc. - z 269 w 2023 roku do 757 w 2025 roku.

W latach 2023-2025 policja odnotowała łącznie 7 809 wypadków drogowych spowodowanych przez rowerzystów, osoby kierujące hulajnogami elektrycznymi i motocyklistów. W tych zdarzeniach zginęło 638 osób, a 7 768 zostało rannych.

Kuster podkreślił, że ważne są wspólne działania, które nie tylko uczą, ale też kształtują odpowiedzialne postawy w ruchu drogowym. Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich - od przestrzegania przepisów, wzajemnego szacunku i świadomych decyzji każdego uczestnika ruchu. Apelujemy o ostrożność, szczególnie wśród użytkowników hulajnóg elektrycznych, ponieważ liczne zdarzenia z ostatnich miesięcy pokazują, jak niebezpieczne może być ignorowanie zasad oraz brak nadzoru nad młodymi użytkownikami tych pojazdów - argumentował.