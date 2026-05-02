​Agencja Reutera dotarła do szczegółów dotyczących ostatniej propozycji, którą Iran złożył Stanom Zjednoczonym. USA odrzuciły ofertę, w której znalazło się m.in. otwarcie cieśniny Ormuz.

Reuters: Iran chciał otwarcia Ormuz, rozmowy o atomie odłożone na później – Trump odrzuca propozycję

Iran zaproponował Stanom Zjednoczonym otwarcie cieśniny Ormuz i odłożenie rozmów na temat swojego programu jądrowego na później - podał Reuters, powołując się na wysokiego rangą irańskiego urzędnika.

Teheran uznał tę ofertę za istotny krok w kierunku osiągnięcia porozumienia.

USA miałyby znieść blokadę irańskich portów i wspólnie z Izraelem zagwarantować, że nie przeprowadzą ponownego ataku.

W dalszej kolejności miałyby się rozpocząć negocjacje dotyczące ograniczenia irańskiego programu jądrowego w zamian za zniesienie sankcji. Iran domagał się przy tym uznania przez Waszyngton prawa do wzbogacania uranu w celach pokojowych.

Jak podkreślił cytowany przez Reutersa urzędnik, przesunięcie rozmów o programie jądrowym na późniejszy etap miało stworzyć bardziej sprzyjającą atmosferę do negocjacji.

W piątek Trump oświadczył, że władze Iranu chcą zawrzeć porozumienie i poczyniły wielkie kroki w tym kierunku, ale nie był usatysfakcjonowany ich propozycjami. Przyznał, że może nigdy nie zawrzeć układu i zamiast tego może "wykończyć" Iran.

Konflikt zbrojny między USA i Izraelem a Iranem trwa od 28 lutego, powodując poważne zakłócenia w światowych dostawach energii. Iran niemal całkowicie zablokował cieśninę Ormuz, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej. Stany Zjednoczone prowadzą blokadę irańskich portów. Od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni, jednak rozmowy pokojowe nie przyniosły dotąd przełomu.