"Każdy atak na to miejsce jest uderzeniem w naszą wspólną historię i wartości" - podkreślili duchowni. Zaapelowali także do pielgrzymów i mieszkańców okolicy o wzmożoną czujność oraz zgłaszanie wszelkich niepokojących zachowań na terenie dróżek.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej powstało na początku XVII wieku z inicjatywy Mikołaja Zebrzydowskiego. Bernardyni opiekują się tym miejscem od początku jego istnienia.



Wokół klasztoru i kościoła, wzniesionych w latach 1604-1609, rozciąga się zespół 42 barokowych i manierystycznych kaplic oraz kościołów, które na przestrzeni około 7 kilometrów tworzą unikalny krajobraz sakralny, inspirowany miejscami świętymi Jerozolimy.