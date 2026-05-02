Bluźniercze i satanistyczne napisy pojawiły się na kilku kaplicach znajdujących się na dróżkach w małopolskim sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej – poinformował rzecznik sanktuarium, ojciec Tarsycjusz Bukowski. Zabytkowe kaplice, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zostały zniszczone przez nieznanych sprawców w sobotnie popołudnie. Sprawą zajmuje się już policja.

  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

W specjalnym oświadczeniu kalwaryjscy Bernardyni, opiekujący się sanktuarium, stanowczo potępili akt wandalizmu.

"Każdy atak na to miejsce jest uderzeniem w naszą wspólną historię i wartości" - podkreślili duchowni. Zaapelowali także do pielgrzymów i mieszkańców okolicy o wzmożoną czujność oraz zgłaszanie wszelkich niepokojących zachowań na terenie dróżek.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej powstało na początku XVII wieku z inicjatywy Mikołaja Zebrzydowskiego. Bernardyni opiekują się tym miejscem od początku jego istnienia.

Wokół klasztoru i kościoła, wzniesionych w latach 1604-1609, rozciąga się zespół 42 barokowych i manierystycznych kaplic oraz kościołów, które na przestrzeni około 7 kilometrów tworzą unikalny krajobraz sakralny, inspirowany miejscami świętymi Jerozolimy.

Zobacz również: