Bluźniercze i satanistyczne napisy pojawiły się na kilku kaplicach znajdujących się na dróżkach w małopolskim sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej – poinformował rzecznik sanktuarium, ojciec Tarsycjusz Bukowski. Zabytkowe kaplice, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zostały zniszczone przez nieznanych sprawców w sobotnie popołudnie. Sprawą zajmuje się już policja.
W specjalnym oświadczeniu kalwaryjscy Bernardyni, opiekujący się sanktuarium, stanowczo potępili akt wandalizmu.