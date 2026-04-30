Prąd z Polski do Szwecji znów płynie podmorskim kablem. W końcu udało się naprawić połączenie SwePol Link, które uległo awarii w lutym - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Jakie są ostateczne ustalenia w sprawie przyczyn uszkodzenia łącza?

Po ponad dwóch miesiącach udało się naprawić połączenie SwePol Link, które uległo awarii w lutym (zdjęcie ilustracyjne)

Do awarii połączenia SwePol Link, linii kablowej prądu stałego, doszło dokładnie w środę 11 lutego . W opublikowanym następnego dnia komunikacie Polskie Sieci Elektroenergetyczne, operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce, zapewniły, że usterka nie miała wpływu na bezpieczeństwo systemu.

Termin ponownego uruchomienia połączenia SwePol Link był kilkukrotnie przesuwany, bowiem - jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada - prace naprawce były bardzo skomplikowane i czasochłonne.

Podmorski kabel łączący Polskę i Szwecję uległ uszkodzeniu na lądowym odcinku po polskiej stronie. Nasz dziennikarz informuje, że nic nie wskazuje na to, by powodem awarii były czyjeś celowe działania - najprawdopodobniej ma to związek z wieloletnią eksploatacją tego łącza. Doszło najpewniej do zmęczenia materiału - usłyszał reporter RMF FM.

Po nieco ponad dwóch miesiącach połączenie ruszyło. Dziś do końca dnia ma nim popłynąć prąd o mocy blisko 500 MW. Kabel ma przepustowość 600 MW, jednak zdecydowano, że przez najbliższy miesiąc w związku z naprawami przepustowość zostanie ograniczona do 490 MW.

Czym jest połączenie SwePol Link?

SwePol Link to podmorska linia energetyczna, która łączy Polskę ze Szwecją, umożliwiając przesył energii elektrycznej pomiędzy tymi dwoma krajami. Kabel ten ma ponad 250 km, z czego niecałe 240 km biegnie po dnie Morza Bałtyckiego, łącząc stację elektroenergetyczną w okolicach Słupska w Polsce ze szwedzką stacją w pobliżu Karlshamn.

SwePol Link został uruchomiony w 2000 roku i od tego czasu stanowi jedno z najważniejszych połączeń energetycznych w regionie.

Połączenie to ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego zarówno Polski, jak i Szwecji. Dzięki niemu możliwy jest import i eksport energii elektrycznej, co pozwala na lepsze zarządzanie zasobami oraz reagowanie na ewentualne niedobory prądu w jednym z krajów. SwePol Link wspiera także integrację rynków energii w Europie, umożliwiając swobodny przepływ energii i przyczyniając się do stabilizacji cen.

Właścicielami i operatorami połączenia są Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz szwedzka spółka Svenska Kraftnät.