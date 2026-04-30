Samochód dostawczy dachował o poranku w czwartek na autostradzie A2 w okolicy miejscowości Staniszewo w woj. wielkopolskim. Zginęła jedna osoba.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Ochotnicza Straż Pożarna w Kleszczewie / Facebook

Wczesnym rankiem w czwartek, ok. godz. 5, na autostradzie A2 w Wielkopolsce doszło do tragicznego wypadku. Jak wskazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na mapie utrudnień drogowych, w okolicy miejscowości Staniszewo dachował samochód dostawczy.

Do wypadku doszło na jezdni w kierunku Świecka, która w efekcie została zablokowana.

Na miejscu zjawiły się liczne służby ratunkowe, m.in. ochotnicza straż pożarna z Kleszczewa i Dominowa, jednostki ratowniczo-gaśnicze z Poznania i Środy Wielkopolskiej, ratownicy medyczni czy policja. Wezwano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Niestety, w wyniku zdarzenia jedna osoba zginęła na miejscu. Służby będą wyjaśniać przyczyny wypadku.

