Samochód dostawczy dachował o poranku w czwartek na autostradzie A2 w okolicy miejscowości Staniszewo w woj. wielkopolskim. Zginęła jedna osoba.
Wczesnym rankiem w czwartek, ok. godz. 5, na autostradzie A2 w Wielkopolsce doszło do tragicznego wypadku. Jak wskazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na mapie utrudnień drogowych, w okolicy miejscowości Staniszewo dachował samochód dostawczy.
Do wypadku doszło na jezdni w kierunku Świecka, która w efekcie została zablokowana.
Na miejscu zjawiły się liczne służby ratunkowe, m.in. ochotnicza straż pożarna z Kleszczewa i Dominowa, jednostki ratowniczo-gaśnicze z Poznania i Środy Wielkopolskiej, ratownicy medyczni czy policja. Wezwano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Niestety, w wyniku zdarzenia jedna osoba zginęła na miejscu. Służby będą wyjaśniać przyczyny wypadku.
