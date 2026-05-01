Rząd Iranu przesłał pakistańskim mediatorom najnowszą propozycję negocjacyjną w rozmowach z władzami USA. Taką informację przekazała w piątek irańska państwowa agencja IRNA. Na razie nie są znane szczegóły oferty. Sama jednak informacja o niej sprawiła, że na rynkach odnotowano spadek cen ropy - zauważa agencja Reutera.
Teheran wysłał swoją najnowszą propozycję negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi pakistańskim mediatorom, co może poprawić perspektywy przełamania impasu w staraniach o zakończenie wojny z Iranem.
Po publikacji komunikatu nie było jasne, czy władze USA otrzymały już irańską ofertę.
Nie omawiamy szczegółów prywatnych rozmów dyplomatycznych. Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia, że Iran nigdy nie będzie mógł posiadać broni jądrowej, a negocjacje nadal zapewniają krótkoterminowe i długoterminowe bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych - powiedziała agencji Reutera rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly.
IRNA w swoim komunikacie o propozycji nie podała żadnych szczegółów, ale globalne ceny ropy naftowej, które gwałtownie wzrosły od czasu rozpoczęcia przez Iran blokady cieśniny Ormuz, spadły po opublikowaniu wiadomości - donosi Reuters.
Prezydent USA Donald Trump przedłużył obowiązujące od 8 kwietnia zawieszenie broni, ale rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie, a przede wszystkim obie strony trzymają się w swoistym, gospodarczym szachu. Siły USA blokują porty Iranu, co sprawia, że zamarł handel zagraniczny tego kraju odbywający się drogą morską. Równocześnie Iran skutecznie blokuje cieśninę Ormuz, co z kolei spowodowało paraliż handlu ropą wydobywaną w krajach Zatoki Perskiej.
W efekcie trwającej od dwóch miesięcy blokady, ceny surowca systematycznie rosną, a przewoźnicy lotniczy z coraz większym niepokojem mówią o możliwych utrudnieniach w transporcie, spowodowanych cenami oraz niedoborem paliwa lotniczego. W czwartek cena ropy naftowej osiągnęła na światowych rynkach najwyższy od czterech lat poziom.
Zaplanowane na poprzedni weekend w stolicy Pakistanu Islamabadzie rozmowy delegacji Iranu i USA nie doszły do skutku. Trump ogłosił jeszcze 22 kwietnia, że zawieszenie broni będzie obowiązywać "do czasu złożenia przez Iran nowej propozycji zakończenia wojny i zakończenia rozmów na ten temat". Jednocześnie zapowiedział utrzymanie blokady irańskich portów.