Rząd Iranu przesłał pakistańskim mediatorom najnowszą propozycję negocjacyjną w rozmowach z władzami USA. Taką informację przekazała w piątek irańska państwowa agencja IRNA. Na razie nie są znane szczegóły oferty. Sama jednak informacja o niej sprawiła, że na rynkach odnotowano spadek cen ropy - zauważa agencja Reutera.

Kobieta na ulicy w Teheranie. W tle antyamerykański i anryizraelski mural. / ATTA KENARE/AFP/East News / East News

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Teheran wysłał swoją najnowszą propozycję negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi pakistańskim mediatorom, co może poprawić perspektywy przełamania impasu w staraniach o zakończenie wojny z Iranem.

Po publikacji komunikatu nie było jasne, czy władze USA otrzymały już irańską ofertę.

Nie omawiamy szczegółów prywatnych rozmów dyplomatycznych. Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia, że ​Iran nigdy nie będzie mógł posiadać broni jądrowej, a negocjacje nadal zapewniają krótkoterminowe i długoterminowe bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych - powiedziała agencji Reutera rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly.

IRNA w swoim komunikacie o propozycji nie podała żadnych szczegółów, ale globalne ceny ropy naftowej, które gwałtownie wzrosły od czasu rozpoczęcia przez Iran blokady cieśniny Ormuz, spadły po opublikowaniu wiadomości - donosi Reuters.

Impas w rozmowach pokojowych na Bliskim Wschodzie

Prezydent USA Donald Trump przedłużył obowiązujące od 8 kwietnia zawieszenie broni, ale rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie, a przede wszystkim obie strony trzymają się w swoistym, gospodarczym szachu. Siły USA blokują porty Iranu, co sprawia, że zamarł handel zagraniczny tego kraju odbywający się drogą morską. Równocześnie Iran skutecznie blokuje cieśninę Ormuz, co z kolei spowodowało paraliż handlu ropą wydobywaną w krajach Zatoki Perskiej.

W efekcie trwającej od dwóch miesięcy blokady, ceny surowca systematycznie rosną, a przewoźnicy lotniczy z coraz większym niepokojem mówią o możliwych utrudnieniach w transporcie, spowodowanych cenami oraz niedoborem paliwa lotniczego. W czwartek cena ropy naftowej osiągnęła na światowych rynkach najwyższy od czterech lat poziom.

Zaplanowane na poprzedni weekend w stolicy Pakistanu Islamabadzie rozmowy delegacji Iranu i USA nie doszły do skutku. Trump ogłosił jeszcze 22 kwietnia, że zawieszenie broni będzie obowiązywać "do czasu złożenia przez Iran nowej propozycji zakończenia wojny i zakończenia rozmów na ten temat". Jednocześnie zapowiedział utrzymanie blokady irańskich portów.