W katedrze we Fromborku w Warmińsko-Mazurskiem trwają poszukiwania pochówku wujka Mikołaja Kopernika - biskupa Łukasza Watzenrode. Reporter RMF FM Piotr Bułakowski, jako pierwszy dziennikarz, mógł zajrzeć do badanej krypty, która ostatni raz otwierana była trzysta lat temu.

W trwających badaniach archeologicznych prowadzonych w "krypcie kanonickiej" w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja we Fromborku dokonano szeregu interesujących odkryć, które mogą istotnie poszerzyć dotychczasową wiedzę, m.in. o pochówkach duchowieństwa.

Przed wejściem do krypty trzeba się odpowiednio przygotować - założyć ochronne buty, kombinezon, maseczkę oraz rękawiczki.

W krypcie są warunki, które mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu. Krypta nigdy nie była badana i eksplorowana. Przy podniesieniu każdej deski mogą pojawić się niebezpieczne patogeny. Krypta została zbudowana prawdopodobnie w miejscu mniejszych krypt i dzisiaj ma już trzysta lat.

Jedwab, kielichy i różańce. Co ciekawego już znaleziono?

Na obecnym etapie potwierdzono już istnienie największego w Polsce odkrytego podczas badań archeologicznych zbioru jedwabnych ornatów, a także odkryto unikatowe elementy odzieży liturgicznej wykonane z jedwabiu, w tym największy zbiór sutann jedwabnych, które są niezwykłą rzadkością. Badania ujawniły ponadto obecność krzyży relikwiarzowych, których pochodzenie i funkcja będą przedmiotem dalszych analiz - mówi reporterowi RMF FM Robert Szaj z Fundacji Nicolaus Copernicus.

W pochówkach kanoników znaleziono różańce, kielichy z hostiami z drewna, ze skóry oraz z papieru. To także największy tego typu zbiór w Polsce. Do tej pory spotykane były zazwyczaj kielichy drewniane. Kielichy skórzane i papierowe są praktycznie niespotykane.

W takcie badań zidentyfikowano elementy szat liturgicznych, obszycia trumien. Z innych tekstyliów pozyskano m.in.: poduszki jedwabne, fragmenty dalmatyk i paliuszy. Te znaleziska tworzą jeden z najcenniejszych w Polsce zespołów tkanin sepulkralnych (pogrzebowych) z okresu od początku XVIII do początku XX wieku. Szczątki i tekstylia przetrwały dzięki specyficznemu mikroklimatowi krypty - mówi Szaj.

Poszukiwania wuja Mikołaja Kopernika

Głównym celem projektu jest próba odnalezienia we fromborskiej bazylice szczątków Łukasza Watzenrode oraz innych biskupów z XVI wieku. W tym zakresie na obecnym etapie badań nie ma jeszcze rozstrzygających informacji, ponieważ analizowane miejsce stanowi kolejny etap prac terenowych.

Wuj Mikołaja Kopernika był kluczową postacią w życiu wybitnego astronoma-kanonika. Po śmierci ojca Mikołaja Kopernika, który zmarł, gdy miał 10 lat, przejął jego wychowanie i finansował naukę.

Dotychczas przeprowadzono badania odnalezionej, domniemanej krypty biskupiej oraz wykonano kompleksowe rozpoznanie katedry z wykorzystaniem m.in. georadaru. Obecnie weryfikowana jest hipoteza, że w badanym obszarze mogła wcześniej znajdować się mniejsza krypta, w której - lub pod którą - mogą znajdować się pochówki dawnych biskupów warmińskich.

To nie koniec prac archeologicznych w Katedrze

Prace badawcze trwają, a obecny etap przynosi więcej pytań niż odpowiedzi. Szczegółowe informacje zostaną podane po zakończeniu procesu zabezpieczania i opracowania znalezisk - wyjaśnia Robert Szaj.

Projekt "Copernicus 2043" jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Nauka dla Społeczeństwa".

Badania realizowane są przez Fundację Nicolaus Copernicus we współpracy z naukowcami związanymi z wieloma instytucjami i uczelniami w Polsce.