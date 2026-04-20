W poniedziałek, 20 kwietnia, rozpoczęło się wyjątkowe badanie skierowane do mieszkańców Krakowa. Każdy Krakowianin może pomóc w wyborze nazwy dla nowego muzeum poświęconego rzekom miasta. Placówka powstaje u stóp Wawelu i ma być miejscem, które połączy historię z nowoczesnym spojrzeniem na rolę rzek w życiu Krakowa.

Ankieta dostępna dla wszystkich

Elektroniczna ankieta, w której można zgłaszać swoje propozycje nazw, będzie dostępna do 6 maja. Można ją znaleźć na oficjalnej stronie miasta.

Jak podkreślają organizatorzy, celem badania jest wyłonienie nazwy, która najlepiej odda charakter miejsca oraz jego związek z wodnym dziedzictwem miasta.

Wyniki oraz podsumowanie akcji zostaną ogłoszone 9 maja podczas specjalnego wydarzenia na Rynku Głównym.



"Żywe muzeum" nad Wisłą

Nowy oddział Muzeum Krakowa, którego otwarcie planowane jest na 2029 rok, ma być czymś więcej niż tradycyjnym muzeum. Koncepcja zakłada stworzenie "żywego muzeum" - przestrzeni spotkań, dialogu i wspólnego odkrywania roli rzek w historii Krakowa.

Choć centralnym punktem będzie Wisła, muzeum obejmie także inne krakowskie akweny, takie jak Rudawa, Prądnik, Wilga czy Dłubnia.



Nowy oddział powstanie w dawnym Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy ulicy Powiśle 11, u stóp wzgórza wawelskiego.

"Lokalizacja ta stanowi symboliczne nawiązanie do rzecznego charakteru planowanej placówki" - podkreślają przedstawiciele miasta. W nowoczesnym budynku znajdą się przestrzenie wystawiennicze, stanowiska multimedialne oraz makieta Wisły.

Zwiedzający będą mogli przenieść się w czasie i poczuć atmosferę dawnych podróży rzecznych, a także wejść na pokład historycznych jednostek - choćby wirtualnie.



Edukacja, tradycja i nowoczesność

Nowe muzeum ma pełnić także funkcję edukacyjną i społeczną. W programie znajdzie się strefa poświęcona bezpieczeństwu nad wodą oraz sala przeznaczona dla inicjatyw mieszkańców.

Jednym z najbardziej unikalnych elementów będzie "Rzeczna Szkutnia" - miejsce, w którym na oczach odwiedzających powstawać będą łodzie.

Integralną częścią projektu stanie się również galar "Szwajcarka", dzięki któremu muzeum będzie mogło wychodzić poza swoją siedzibę i docierać do mieszkańców w różnych częściach miasta.

Muzeum Krakowa jest miejską instytucją kultury poświęconą dokumentowaniu i opowiadaniu historii o mieście, gromadzi pamiątki i pielęgnuje krakowskie tradycje. Składa się z kilkunastu oddziałów, wśród których są m.in. Pałac Krzysztofory, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Rynek Podziemny i Rydlówka.

