W poniedziałek, 20 kwietnia, rozpoczęło się wyjątkowe badanie skierowane do mieszkańców Krakowa. Każdy Krakowianin może pomóc w wyborze nazwy dla nowego muzeum poświęconego rzekom miasta. Placówka powstaje u stóp Wawelu i ma być miejscem, które połączy historię z nowoczesnym spojrzeniem na rolę rzek w życiu Krakowa.
Elektroniczna ankieta, w której można zgłaszać swoje propozycje nazw, będzie dostępna do 6 maja. Można ją znaleźć na oficjalnej stronie miasta.
Jak podkreślają organizatorzy, celem badania jest wyłonienie nazwy, która najlepiej odda charakter miejsca oraz jego związek z wodnym dziedzictwem miasta.
Wyniki oraz podsumowanie akcji zostaną ogłoszone 9 maja podczas specjalnego wydarzenia na Rynku Głównym.
Nowy oddział Muzeum Krakowa, którego otwarcie planowane jest na 2029 rok, ma być czymś więcej niż tradycyjnym muzeum. Koncepcja zakłada stworzenie "żywego muzeum" - przestrzeni spotkań, dialogu i wspólnego odkrywania roli rzek w historii Krakowa.
Choć centralnym punktem będzie Wisła, muzeum obejmie także inne krakowskie akweny, takie jak Rudawa, Prądnik, Wilga czy Dłubnia.
Nowy oddział powstanie w dawnym Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy ulicy Powiśle 11, u stóp wzgórza wawelskiego.
"Lokalizacja ta stanowi symboliczne nawiązanie do rzecznego charakteru planowanej placówki" - podkreślają przedstawiciele miasta. W nowoczesnym budynku znajdą się przestrzenie wystawiennicze, stanowiska multimedialne oraz makieta Wisły.
Zwiedzający będą mogli przenieść się w czasie i poczuć atmosferę dawnych podróży rzecznych, a także wejść na pokład historycznych jednostek - choćby wirtualnie.
Nowe muzeum ma pełnić także funkcję edukacyjną i społeczną. W programie znajdzie się strefa poświęcona bezpieczeństwu nad wodą oraz sala przeznaczona dla inicjatyw mieszkańców.
Jednym z najbardziej unikalnych elementów będzie "Rzeczna Szkutnia" - miejsce, w którym na oczach odwiedzających powstawać będą łodzie.
Integralną częścią projektu stanie się również galar "Szwajcarka", dzięki któremu muzeum będzie mogło wychodzić poza swoją siedzibę i docierać do mieszkańców w różnych częściach miasta.
Muzeum Krakowa jest miejską instytucją kultury poświęconą dokumentowaniu i opowiadaniu historii o mieście, gromadzi pamiątki i pielęgnuje krakowskie tradycje. Składa się z kilkunastu oddziałów, wśród których są m.in. Pałac Krzysztofory, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Rynek Podziemny i Rydlówka.