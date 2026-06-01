Dwa autokary przewożące dzieci zderzyły się w Wopławkach w powiecie kętrzyńskim (woj. warmińsko-mazurskie). Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Wypadek miał miejsce na drodze wojewódzkiej nr 591. Jeden autokar wjechał w tył drugiego. W obu przewożone były dzieci w wieku szkolnym.

Policja podaje, że kierujący autokarami byli trzeźwi. Jak wstępnie ustalono, 65-latek, który kierował pierwszym autobusem, wykonywał manewr skrętu w prawo. Wtedy drugi z kierujących - 72-latek - wjechał w tył pojazdu.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, w autokarach były w sumie 52 osoby. Dwie wymagały pomocy medycznej - opiekun i dziecko. Ich życie nie jest zagrożone.

Wiceszef komendy powiatowej straży pożarnej w Kętrzynie Bartłomiej Nalazek przekazał RMF FM, że zdecydowano o wysłaniu na miejsce śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Powodem decyzji jest podejrzenie urazu kręgosłupa u poszkodowanego dziecka.