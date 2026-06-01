Zupa karmuszka, jedno z najbardziej rozpoznawalnych dań regionu Warmii i Mazur, została oficjalnie wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To już 50. regionalna potrawa z województwa warmińsko-mazurskiego, która znalazła się w tym prestiżowym zestawieniu.

Karmuszka to gęsta, sycąca zupa, której głównymi składnikami są fasola, mięso - najczęściej wieprzowina - poszatkowana kapusta oraz koncentrat lub sos pomidorowy. Potrawa wywodzi się z tradycji wschodniopruskich dań jednogarnkowych, które dawniej często pełniły funkcję dania głównego ze względu na dużą zawartość mięsa.

Jak podkreśla Urząd Marszałkowski w Olsztynie, karmuszka jest dziś kulinarną wizytówką regionu, regularnie prezentowaną podczas konkursów gastronomicznych. Danie to można znaleźć w przewodnikach turystycznych, publikacjach oraz w menu lokalnych restauracji i gospodarstw agroturystycznych. Stanowi ważny element tożsamości mieszkańców Warmii i Mazur.

Tradycyjnie karmuszkę podaje się w misce lub głębokim talerzu, z charakterystyczną "górką" składników i kleksem kwaśnej śmietany na wierzchu. W zależności od domowych tradycji i dostępności produktów, do zupy dodaje się różne rodzaje mięsa, wywarów oraz sezonowe warzywa i przyprawy.

Lista produktów tradycyjnych prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi obejmuje obecnie ponad 2,1 tys. wyrobów z całej Polski. Aby znaleźć się na liście, produkt musi wyróżniać się jakością oraz wyjątkowymi cechami wynikającymi z tradycyjnych metod produkcji stosowanych od co najmniej 25 lat.