Utrata łączności – taki był powód upadku drona w czwartek w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie) – dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Maszyna uszkodziła samochód Poczty Polskiej.

Znamy przyczynę upadku drona w Inowrocławiu (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Dron wojskowy, który w czwartek spadł na teren cywilny w Inowrocławiu, stracił łączność.

Maszyna uszkodziła samochód Poczty Polskiej.

Nikomu nic się nie stało.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Poczta Polska będzie podejmowała decyzję, czy będzie kontynuowała czynności odszkodowawcze w oparciu o kodeks cywilny, ponieważ operator, który wykonywał lot, posiadał oczywiście ubezpieczenie na okoliczność utraty łączności z urządzeniem, co zadziałało się w dniu wczorajszym - powiedział nam major Dominik Maik z bydgoskiej żandarmerii wojskowej.

ŻW będzie teraz ustalać przyczynę utraty łączności pilota z dronem. Jak ustalił Kacper Wróblewski, zgodnie z procedurami lot został wcześniej zgłoszony i nie było żadnych przeciwskazań do użycia maszyny.

Dron runął na auto

Jak informowaliśmy wczoraj, dron należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spadł w czwartek na teren cywilny w Inowrocławiu.

Były wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki wskazał, że to drugi tego typu incydent.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Dron był maszyną szkoleniowy.