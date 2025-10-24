Zaledwie 48 godzin potrzebowali czescy aktywiści z inicjatywy "Prezent dla Putina" by zakończyć sukcesem zbiórkę funduszy na zakup rakiety daleko zasięgu Flamingo. Zbiórka ruszyła we wtorek. "Zakończyła się zbiórka funduszy na zakup rakiety Flamingo, która będzie nosiła nazwę DANA 1. W niecałe 48 godzin udało nam się zebrać 12 500 000 koron" - napisali w mediach społecznościowych.
- Więcej aktualnych informacji na stronie głównej RMF24.pl
Organizator całej akcji, Martin Ondraček, mobilizację celem uzbierania pieniędzy na "prezent" dla rosyjskiego dyktatora ogłosił w mediach społecznościowych. W rozmowie z portalem novinky.cz przyznał, że nie spodziewał się tak szybkiej finalizacji zbiórki. Liczyliśmy, że uda nam się zebrać tę kwotę w ciągu tygodnia. A stało się to w ciągu 48 godzin, co jest rekordem. To przerosło nasze najśmielsze oczekiwania - powiedział.
O sukcesie inicjatywy "Prezent dla Putina" poinformowali w czwartek w serwisie X.