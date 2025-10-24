Dopytywany przez dziennikarzy, czy wobec tak spektakularnego sukcesu, aktywiści zamierzają organizować kolejne zbiórki oświadczył, że przeprowadzi nową rundę negocjacji z producentem Flamingo - firmą Fire Point. Mamy umowę, która może być dość dużym zaskoczeniem dla ludzi, którzy przyczynili się do powstania rakiety. Muszę to jeszcze raz z nimi do końca tygodnia - wskazał.

Co to jest Flamingo?

Rakieta dalekiego zasięgu Flamingo zostanie przekazana Siłom Zbrojnym Ukrainy.

Wiadomo też, jak pocisk, którego Ukraińcy będą mogli użyć do walki z Rosjanami, będzie się nazywał. Postanowiono nazwać go DANA1 na cześć czeskiej fizyczki jądrowej, szefowej Państwowej Administracji Bezpieczeństwa Jądrowego Dany Drabovej, sympatyzujacej z Ukrainą.

Flamingo to rakieta dalekiego zasięgu, która waży 1150 kilogramów - ma zasięg 3000 kilometrów.