Rząd uchwalił przeznaczenie 13 mld zł na modernizację techniczną służb podlegających Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dokonał niezbędnych zmian w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. "Powody przekazania tak ogromnych środków na cele związane z zapewnieniem bezpieczeństwa" - wyjaśniał premier przed posiedzeniem rządu. Na co konkretnie zostaną przekazane te środki?

Posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska, 21 października 2025 / Radek Pietruszka / PAP

Premier Donald Tusk ogłosił program modernizacji służb na lata 2026-2029 z budżetem 13 mld zł.

Środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie policji, straży granicznej, straży pożarnej i Służby Ochrony Państwa, z naciskiem na walkę z hybrydowymi zagrożeniami ze wschodu.

Inwestycje obejmą m.in. drony i zaawansowane technologie rozpoznania elektronicznego na granicy.

Premier podkreślił znaczenie cyberbezpieczeństwa, wskazując, że kto przegra w cyberprzestrzeni, traci we wszystkich innych obszarach.

Więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

We wtorek odbyło się posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska. Przed częścią zamkniętą szef rządu wypowiedział się na temat kilku kwestii, m.in. rozdysponowania 13 mld zł na modernizację służb oraz osób, które miały przygotowywać akty dywersji w Polsce.

Podczas dzisiejszego posiedzenia rządu przyjmiemy Program modernizacji policji, straży granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2026-2029. Przeznaczymy na to 13 miliardów złotych - poinformował Donald Tusk.

Kto przegrywa konfrontację w cyberprzestrzeni, ten przegrywa wszystkie pozostałe. To, co dzieje się na froncie rosyjsko-ukraińskim, jest końcowym etapem tego, co rozgrywa się w cyberprzestrzeni. Rosjanie często szukają prorosyjskich obywateli Ukrainy, którzy oddają się do dyspozycji rosyjskiego wywiadu. Sprawa dotycząca zatrzymań przez nasze służby ma charakter rozwojowy - mówił premier, nawiązując do ujawnionej wcześniej informacji, że w ostatnich dniach w Polsce zatrzymano 8 osób, które miały przygotowywać akty dywersji.

Premier sprecyzował, że 13 mld zł to koszty niezbędnej modernizacji nie tylko policji i straży pożarnych, ale też straży granicznej, która odpowiada na hybrydowe zagrożenia ze wschodu. Chodzi m.in. o inwestycję w drony i lepsze środki rozpoznania elektronicznego na granicy. Środki na cyberbezpieczeństwo to także wymagania współczesności (...). To nie jest tylko prewencja, to działania na przyszłość - powiedział premier.