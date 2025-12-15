"Znaleziono tam fragmenty bezzałogowego statku powietrznego. Wszystko wskazuje na to, że to jest dron wabik" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. W niedzielę fragmenty obiektu znaleziono w powiecie radzyńskim na Lubelszczyźnie.

Wiceszef MSWiA mówił o kolejnym rozbitym dronie znalezionym w Polsce / Wojtek Jargiło / PAP

W niedzielę w lesie w miejscowości Żelizna w powiecie radzyńskim (Lubelskie) odnaleziono szczątki drona.

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 w poniedziałek Piotr Salak pytał swojego gościa, czym jest to znalezisko.

Znaleziono tam fragmenty bezzałogowego statku powietrznego. Wszystko wskazuje na to, że to jest ten dron wabik, czyli tak jak większość tych, które wleciały wtedy (w nocy z 9 na 10 września 2025 r. - red.) do Polski - mówił wiceszef MSWiA.

Nie sądzę, żebyśmy mieli tutaj jeszcze jakąś dużą liczbę odnalezionych w przyszłości fragmentów tych dronów - mówił, dopytywany, czy wiele jeszcze takich szczątków możemy odnaleźć.

Jak mówił, w kwestii dronów, które we wrześniu wleciały do Polski, działa zespół prokuratorski wyjaśniający sprawę.